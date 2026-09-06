Frei Canedo mueve su "entroido de verano" al mes de septiembre

La Asociación de Frei Canedo de A Ponte, en Ourense, celebra este fin de semana una nueva edición de su tradicional «Entroido de Verán», una de las citas festivas más singulares del calendario estival de la ciudad.

La celebración, organizada por los miembros de la Asociación Cultural Frei Canedo da Ponte, combinó durante dos jornadas música, gastronomía, actividades infantiles, concursos y disfraces . Normalmente se celebraba a principios de verano pero, como explica su vicepresidente Javier Taboada, creyeron mejor cambiarla debido tanto a las altas temperaturas que se estaban sucediendo a lo largo del verano, como por no hacerla coincidir con las numerosas fiestas y romerías que ya existen para esas fechas.

«Queríamos tener algo un poco más exclusivo, que no hubiera nada más. Entonces se nos ocurrió que podría ser la última fiesta del verano, por así decirlo», concreta Taboada.

La programación, que arrancó el viernes 4 de septiembre a las 20.00 horas con un pasacalles por el barrio a cargo de Cantares da Cunha, fue el punto de partida de un fin de semana pensado para reunir a vecinos y visitantes y que tuvo su jornada principal este sábado 5 de septiembre, con actividades repartidas a lo largo de todo el día y pensados para jóvenes hasta familias. «Hay un poquito de todo, tenemos todo pensado y montado para que puedan venir todos los públicos», anima el vicepresidente.

Así, el sábado al mediodía el Campo da Feira de Ourense recibió a un montón de persnas para la comida popular que tuvo como antesala una sesión vermú, que sirvió para dar inicio a una jornada marcada por la música y la buena compañía.

En el mismo recinto, la organización creó una serie de actividades destinadas también a los más pequeños que pudieron disfrutar gratuitamente de hinchables, talleres y juegos, disponibles de 12.00 a 14.00 horas y, por la tarde, de 16.00 a 19.00 horas.

Uno de los momentos centrales de la programación fue a las 14.30 horas con la celebración de ese «xantar popular». La comida se conviertió así en otro de los elementos protagonistas de una fiesta que busca fomentar la convivencia y mantener el carácter vecinal de esta celebración. Tras el almuerzo, la programación continuó durante la tarde con nuevas propuestas dirigidas a diferentes públicos.

Xantar popular organizado por Frei Canedo en su fiesta de verano. / Antía Gallega

Sin duda, «la más especial para los niños, que es un auténtica delicia y se lo pasan pipa», comenta Taboada, se dio a las 17.30 horas: la fiesta de la espuma. Una de las más esperadas, a las que asistieron decenas de niños para paliar, de nuevo, el calor ourensano en un contaxto de despedida del verano antes del curso escolar.

El programa siguió con otra gran propuesta, novedad en esta edición, a las 18.30 horas con un concurso de toro mecánico para adultos, que puso a prueba el equilibrio y la resistencia de los participantes.

Ya por la tarde-noche, uno de los momentos más característicos de este entroido se celebró el concurso de disfraces. Los participantes pudieron competir tanto de forma individual (con 50 euros de premio) como en grupo (100 euros de premio), principal atractivo de la cita. «La verdad es que la gente lo ha cogido con muchas ganas, ya es como una tradición», dice el vicepresidente.

La jornada concluyó con la actuación de varios artistas pinchando música organizados por el DJ Dawit de Bang’a’rang que se prolongó «hasta que el cuerpo aguante» como dijo Taboadela para decirle, de alguna manera, hasta luego al verano, pero rodeados de unos vecinos que cada vez más parecen familia.n