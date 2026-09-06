Antonio Núñez, 46 años como enfermero en Primaria: «He atendido a los padres, a sus hijos y ahora a los nietos; la sanidad engancha y me cuesta irme"

Tras una larga singladura de 46 años de ejercicio de la enfermería —los últimos 31 años en un centro de salud de Nogueira de Ramuín, en Ourense, que tiene 1.400 cartillas—, Antonio Núñez podría trazar no solo el mapa de salud, sino el genealógico y familiar de sus pacientes. «La verdad es que he tratado a los padres, a sus hijos, a los que íbamos a vacunar al colegio, y ahora a los hijos de estos. Es una sanidad y un trabajo muy humano, y muy de proximidad y me cuesta irme».

Pero ahora le ha tocado decir adiós, porque este enfermero vocacional, que ha vivido directamente décadas fundamentales de evolución de la sanidad pública en la que siempre ha trabajado, se jubila, y ha recibido, con un sentimiento agridulce, el homenaje de sus compañeros del centro de Atención Primaria de Nogueira de Ramuín.

«La sanidad, y la enfermería en concreto, enganchan; me cuesta tener que irme y dejarla. Tal vez tendría que empezar ahora, pues es cuando más y mejor conozco a los vecinos y pacientes», indica Antonio.

Su larga trayectoria comenzó en 1980 en la antigua Residencia Sanitaria de Ourense y lo llevó también por el Hospital Provincial Santa María Madre, la Dirección Provincial de Sanidad y los centros de salud de Taboadela y Toén. A lo largo de estos años asumió también responsabilidades como director de Enfermería de Atención Primaria y participó activamente en diferentes ámbitos de la profesión, siempre con un mismo objetivo: contribuir a mejorar la enfermería y la atención a los pacientes.

«La sanidad ha cambiado mucho y para bien en estos 46 años. Empecé a trabajar a principios de los 80 y, sobre todo en estos centros de Primaria, la dotación de medios de atención es mucho mayor, incluso en el ámbito rural».

Solo le da pena que, en aquellos primeros años en los que vacunaban directamente trasladándose al centro escolar del pueblo , «con un calendario de vacunas mucho más pequeño en número que el actual», indica, había más de 350 alumnos en Nogueira «y ahora ese colegio tiene poco más de 30; duele la despoblacion». A estos niños se les administra ya ahora la vacunación en puntos de referencia con atención pediátrica.

Antonio explica que «me gusta mucho mi trabajo. Procuré estar en todos los sitios en los que se podía ayudar a avanzar en beneficio de nuestra profesión». Fue también testigo privilegiado de la enorme transformación experimentada por la sanidad en y, sobre todo, de la evolución en la manera de atender y acompañar a las personas.

«Trabajar en la sanidad durante tantos años y con estas familias hace que conozcas, tanto desde el punto de vista humanista como técnico, a esos pacientes, o si hay alguna prevalencia en determinadas dolencias», advierte.

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En estos años se ha pasado de tener un fonendoscopio y poco más «a poder hacer electrocardiogramas, espirometrías y muchas más pruebas en estos centros de Primera del rural» Quedan, reconoce, miles de recuerdos, amigos, consultas, muchos compañeros ya jubilados «y el equipo más joven y fantástico con el que trabajaba ahora». Siempre fue «Antonio» para los vecinos y es ya parte de la historia de una sanidad pública imposible sin profesionales como él.