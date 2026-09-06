1.800 huevos, 400 kilos de patata y 45 de cebolla :Tortilla no, tortillón a lo grande, para inaugurar el Salón de Campo de Xinzo

Alimagro 2026, la Feria del Campo de A Limia arrancó este sábado en Xinzo de Limia por todo lo alto, consolidando una de sus tradiciones más sabrosas y multitudinarias: la elaboración de una colosal tortilla gigante que congregó a una marea de asistentes en el recinto ferial.

Los limianos y limianas hacen las cosas a lo grande y en cuestión gastronómica más, así que, para alimentar los cientos de curiosos y amantes de la buena gastronomía que los cocineros tuvieron que emplearse a fondo con cifras de récord absoluto, utilizando 400 kilos de patata local aportados por Fritas Guays, 1.800 huevos de corral suministrados por Coren, 45 kilos de cebolla proporcionados por Gallega de Patatas y el aceite de oliva de la mano de Aceites Abril para ligar semejante festín.

El momento culinario no vino solo; para redondear la degustación popular, la organización acompañó el plato estrella con auténtico pan de la IXP Pan de Cea y un buen trago de vino de la Adega Ladairo, convirtiendo el almuerzo en un homenaje total a los productos de la tierra.

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La séptima edición de la Feria del Campo de la Limia fue inaugurada oficialmente por el alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz, junto a diversas autoridades locales y regionales. Amenizada por la música en directo de la Agrupación Musical de A Limia, la cita reúne este año a más de un centenar de marcas y ocupa una superficie de más de 20.000 metros cuadrados dedicados a la innovación agrícola, la maquinaria de última generación y los talleres infantiles. La feria cerrará sus puertas este domingo a las 21:00