San Xoán de Río busca atraer el talento internacional de founders y startups digitales

San Xoán de Río es un municipio ourensano de apenas 500 habitantes y se ha convertido en un ejemplo de cómo el rural puede buscar nuevas fórmulas para combatir el despoblamiento y generar oportunidades económicas más allá de las ideas preconcebidas. A través de Rural Valley, el municipio ha conseguido despertar el interés de profesionales y emprendedores de 16 países de los cinco continentes.

Estados Unidos, Japón, Turquía, Tailandia, India, Austria o Rusia son algunos de los países desde los que han llegado candidaturas para participar en este proyecto, concebido como un campus residencial para founders y startups digitales. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos de la iniciativa no es solamente su alcance internacional, sino el perfil de las personas interesadas.

Cuando comenzó Rural Valley, sus impulsores esperaban atraer principalmente a jóvenes emprendedores que estuvieran buscando una oportunidad para iniciar su carrera. La realidad ha resultado ser diferente. Entre las candidaturas predominan empresarios, fundadores de startups, antiguos directivos, consultores y profesionales con una amplia experiencia internacional. Son personas que ya cuentan con una trayectoria profesional consolidada y que buscan desarrollar su siguiente proyecto desde un entorno rural.

Para José Miguel Pérez Blecua, alcalde de San Xoán de Río, esta respuesta demuestra que los pequeños municipios también pueden competir a nivel internacional si son capaces de ofrecer una propuesta diferenciadora. La intención, explica, no es aumentar la población sin más, sino atraer personas con capacidad para generar actividad económica y nuevas oportunidades para los habitantes del municipio.

«É unha actividade 100% privada polo que nocosta un céntimo concello e se algunha destas startup funciona pois é unha oportunidade para San Xoán de Río. Incluso si fichan empresas de aquí poden xenerar empleo e oportunidades para a xente que vive aquí agora», comenta el alcalde.

La estrategia se aleja así del modelo tradicional de repoblación rural. El objetivo es atraer talento cualificado que pueda trabajar desde cualquier lugar del mundo y que, al mismo tiempo, contribuya a dinamizar la economía local, consumir servicios, establecer relaciones profesionales y crear nuevas oportunidades de negocio.

Un ejemplo de este perfil es Miren Aranguiz. Después de más de quince años trabajando en multinacionales del sector digital, decidió en 2018 abandonar una carrera profesional estable para recorrer el sudeste asiático mientras trabajaba como consultora independiente. Actualmente desarrolla un proyecto digital relacionado con el sector de los viajes y la inteligencia artificial, basado en datos verificados de fuentes oficiales para ayudar a las personas que llegan por primera vez a una ciudad.

Su caso refleja una tendencia presente en muchas de las candidaturas recibidas por Rural Valley: profesionales españoles que emigraron en busca de oportunidades, desarrollaron sus carreras fuera del país y ahora contemplan regresar al descubrir iniciativas como esta. El atractivo, según el proyecto, no reside principalmente en los impuestos o en un menor coste de vida, sino en la posibilidad de formar parte de una comunidad y desarrollar un proyecto profesional en un entorno diferente y único.

El proceso de selección continúa abierto hasta el 21 de septiembre, mientras el equipo organizador realiza entrevistas personales para escoger a los participantes que llegarán a la fase final, prevista para octubre en San Xoán de Río. Serán los propios vecinos quien elijan a los candidatos ya que «son con quenes van a convivir», incide el alcalde.n