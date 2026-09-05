Un pleno "cutre de cojones": La sesión plenaria de Ourense se convierte en un circo electoral entre insultos y acusaciones

No hacía falta ser demasiado avispado para intuir que el pleno del Concello de Ourense en septiembre tendría muy pocas lecturas posibles: podía ir por la vertiente selvática y asemejarse al «Welcome to the Jungle» que cantaba Guns N’ Roses; o tirar por las melodías infantiles del querido Miliki y afirmar que en el hemiciclo de la Praza Maior «íbamos a ver el circo». Y es que el contexto tenía todos los alicientes para que, una vez más, la sesión plenaria destacase por su espectáculo más que por su intercambio de ideas o toma de decisiones. Al hecho de ser la sesión que estrenaba oficialmente el año electoral se le sumaba la lista de mociones a debatir. Una modificación de presupuesto por facturas sin pagar, la polémica demolición de la Casa de Baños de Outeiro, recuperar la Banda Municipal que Jácome tanto abogó por cargarse... Es decir, un conjunto de temas tan propensos al enfrentamiento que solo eran comparables a presenciar al Celta de Mostovoi en las grandes noches europeas, si se sustituyen los goles por faltadas mutuas entre portavoces y, en vez de regatear a defensas, se dribla al decoro de la institución.

Un ‘show’ desde el inicio

La función no defraudó desde el primer minuto, pues el maestro de ceremonias dejó bien claro qué tipo de ‘show’ estábamos a punto de presenciar. A Jácome solo le dio tiempo a aprobar el acta del pleno anterior antes de soltar la primera perla de la mañana: «Entramos na temporada electoral, e xa saben vostedes o que di a lei neste sentido: pódese chegar a certo tipo de insultos e incluso ás mans se fixera falta», espetó a los seis minutos de sesión. El regidor se amparaba en un supuesto «artículo 36/45» de una ley cuyo nombre no llegó a mencionar, y a la que dejó de referirse en cuanto una concejala socialista solicitó que el secretario la leyese al resto del pleno.

Queda por descubrir entonces si esa supuesta normativa «proinsultos» defendía las vejaciones que empezaron a proliferar a los 45 minutos de pleno, en un rifirrafe entre Jácome y el líder del BNG, Luís Seara. El alcalde se refirió a la «hipocresía» de los nacionalistas a la hora de votar para tacharlos de «gentuza», un calificativo que reiteró hasta en dos ocasiones más. Seara devolvió el insulto en alusiones, añadiéndole los de «cutre» e «impresentable» por «non poder pagar un panettone do seu propio peto», en referencia a una de las facturas por pagar de la cuenta 413 que se debatió en pleno. Tercera réplica de Jácome con su «gentuza», a lo que el nacionalista respondió, ya con el micrófono apagado, que sus actuaciones eran de ser «cutre de cojones».

Jácome y Seara elevan el tono electoral

El amor entre amarillos y celestes no acabó ahí, pues Seara aprovechó su segundo turno de intervención para defender la que parece que será durante todo el año su visión de las elecciones: «O que se vai dilucidar o 23 de maio de 2027 é se Gonzalo Jácome ou Luís Seara, é unha cuestión entre vostede e eu», algo que ya había mencionado en el pleno de julio. La frase provocó carcajadas en la grada amarilla, y Jácome interrumpió al nacionalista para soltarle que «no llegamos al turno de delirios», a lo que el del BNG continuó afirmando que el de DO es «o goberno máis moroso e o alcalde máis pufero da historia».

Y entre la «batalla de testosterona», como la calificó algún presente, apareció Ana Méndez. Más por alusiones que por iniciativa propia, y recibiendo más que atacando, la candidata a las elecciones por el PP acabó entrando en el juego de los improperios a lo largo de la sesión, en el que se defendía de las bromas sobre su supuesta falta de carisma que el alcalde ya había mencionado dos meses antes. Eso sí, las faltadas le llegaron principalmente desde el sillón de Rafa Martínez Cachafeiro, que por momentos parecía estar más bien en uno de los míticos programas de Auria TV que en una sesión plenaria. Recordando las palabras del presidente provincial del PP, Luis Menor -quien en mayo había dicho que la candidata popular por la ciudad de As Burgas sería una mujer «salvo que apareza un Mbappé da política»-, Reporter se mostraba convencido de que Méndez tiene «un complejo de inferioridad» y de que «no vale» para encabezar la lista del PP.

El PP, tímido defensor

A ello se le sumó, por parte de Jácome, que había la misma posibilidad de que el PP ganase las elecciones «que de que mañana caiga un meteorito», o las acusaciones por parte de Alba Iglesias, del PSOE, de haber redactado su moción sobre el servicio de autobuses con ChatGPT. Ataques ante los que Ana y sus compañeros se defendieron tímidamente, calificando de «falcatruadas» las políticas de los «trapalleiros» de DO, o espetando que «no le daba la gana» de retirar en el turno de ruegos y preguntas una cuestión ya tratada en una moción.

En medio de la batalla de póker, el PSOE trató de jugar la carta del raciocinio. No a través de su candidata -Natalia Álvarez, ausente en la sesión-, sino de su concejala María Fernández, que en varias ocasiones pidió centrarse en las cuestiones a debatir del orden del día: «Neste salón deberiamos intentar mellorar a vida dos veciños. Podemos, por favor, ser serios, e cando vén un expediente a pleno non aproveiten o tema que sexa para poñerse a parir», defendió la socialista. Un papel de defensa de la democracia -y no Ourensana- que puede o no funcionar de cara a las elecciones, pero es tanto indudable como sorprendentemente diferencial.

Y es que los candidatos ya están en sus marcas para una larga carrera de improperios, fotos a doquier y una lista de plenos que, como dice la canción de Amaia Romero, podrán retransmitirse bajo el título de «Bienvenidos al show».