El kart eléctrico de alumnos de la UVigo rodó por primera vez en la Plaza Mayor

Cinco estudiantes de la Universidad de Vigo, formados en los campus de Ourense (Ingeniería Aeronáutica) y de Pontevedra, han hecho realidad lo que empezó como un sueño. La segunda versión de un prototipo de bajo coste y alta tecnología con el que disputarán el Zero Emission Challenge en octubre rodó ayer por primera vez ante el público en su estreno oficial en la Plaza Mayor de Ourense. El propio alcalde se subió al prototipo de kart, al ser el Concello una de las administraciones que colaboró en el proyecto.

El núcleo del equipo está integrado por cuatro alumnos de segundo curso del Grado en Ingeniería Aeroespacial de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio del campus de Ourense —Nicolás Outón, José Luis Penide, Carlos Vázquez y Pablo Álvaro Froiz— junto con Guillermo Penide, estudiante del IES Sánchez Cantón de Pontevedra.

Lo que comenzó como una idea informal entre un grupo de amigos apasionados por el motor y la tecnología se ha convertido en un proyecto de ingeniería de alcance internacional. Un equipo de estudiantes vinculados a la Universidade de Vigo está desarrollando un kart eléctrico competitivo y de bajo coste con el objetivo de debutar el próximo mes de octubre en Viena (Austria), compitiendo en el certamen Zero Emission Challenge los días 21 y 22 de octubre. Para dar estructura formal a este reto tecnológico y logístico, los jóvenes han constituido la asociación juvenil Ziptie Motorsport. Con este paso, se convierten en el primer equipo internacional en inscribirse en esta cita de movilidad sostenible. «La idea surgió inicialmente como una propuesta entre un grupo de amigos para construir un kart eléctrico con el menor presupuesto posible y sacarle el mayor potencial. Con el tiempo, el proyecto creció en complejidad y retos, lo que nos llevó a constituirnos oficialmente como asociación», explican los integrantes de Ziptie Motorsport.

Dar el salto a la competición europea obligó a rediseñar el prototipo para adaptarlo a la normativa oficial de la prueba. Esto incluyó adaptar una batería de menor voltaje e implementar medidas de seguridad activas y pasivas más estrictas. Partieron del chasis de un kart de alquiler convencional, modificado mediante corte con amoladora y soldadura de arco para albergar el sistema eléctrico en lugar del motor de combustión original. Adaptaron un motor de serie de 3 kW mediante un sistema de refrigeración líquida propia, logrando alcanzar una potencia pico teórica cercana a los 15 kW.

Noticias relacionadas

Cuenta con una batería principal de alta descarga, un controlador electrónico de velocidad de alta intensidad y batería auxiliar para elementos como luz de freno y la bomba del refrigerante.