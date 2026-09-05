Invita a entrar en su casa en Boborás, a dos mujeres que le pidieron agua, y le roban las joyas

La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, alerta de un robo que se produjo en la tarde del viernes y en pleno día, en el núcleo de Brués, perteneciente a este municipio ourensano, y del que fue víctima una mujer mayor a quien su solidaridad le salió cara, pues dejó pasar a su casa a dos desconocidas para calmar su sed, y le desvalijaron sus joyas de oro. Por este motivo regidora hace una llamada de precaución a todos los vecinos del municipio y en especial a los mayores que viven solos en zonas más aisladas.

Según el relato de la víctima, llegaron a la puerta de su domicilio dos mujeres desconocidas para ella que dijeron estar sedientas y le pidieron un vaso de agua. La mujer las invitó a pasar a su casa y, en un momento de descuido, les desvalijaron las joyas que guardaba en su domicilio.

La alcaldesa explica que, según el testimonio de la víctima, «las autoras del robo eran dos mujeres jóvenes, morenas y con el cabello recogido en una coleta, que se acercaron a la casa de la vecina de Brués para pedir agua» y aprovechando la buena voluntad de la mujer, la despistaron y perpetraron el robo.

No hubo ningún acto violento, pero se informó a la Guardia Civil de los hechos para que intente dar con el paradero de ambas mujeres, por si siguen actuando o están todavía en la comarca.

La alcaldesa ha hecho un llamamiento urgente a todos los vecinos de las distintas aldeas de Boborás «para que extremen precauciones, especialmente con personas mayores y vulnerables», indica Patricia Torres, para que no permitan el acceso a personas desconocidas.

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Se pide que en el caso de detectar la presencia, en cualquiera de los pueblos del municipio, de dos mujeres desconocidas y que respondan al mencionado perfil que ha dado la víctima, se dé aviso de inmediato a la Guardia Civil.