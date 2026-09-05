Sucesos
Invita a entrar en su casa en Boborás, a dos mujeres que le pidieron agua, y le roban las joyas
El robo se produjo ayer por la tarde en la vivienda de una vecina del pueblo de Brués, que vive sola
La Guardia Civil busca a las posibles autoras, dos jóvenes de pelo negro en coleta y la alcaldesa pide precaución ante la presencia de desconocidos
La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, alerta de un robo que se produjo en la tarde del viernes y en pleno día, en el núcleo de Brués, perteneciente a este municipio ourensano, y del que fue víctima una mujer mayor a quien su solidaridad le salió cara, pues dejó pasar a su casa a dos desconocidas para calmar su sed, y le desvalijaron sus joyas de oro. Por este motivo regidora hace una llamada de precaución a todos los vecinos del municipio y en especial a los mayores que viven solos en zonas más aisladas.
Según el relato de la víctima, llegaron a la puerta de su domicilio dos mujeres desconocidas para ella que dijeron estar sedientas y le pidieron un vaso de agua. La mujer las invitó a pasar a su casa y, en un momento de descuido, les desvalijaron las joyas que guardaba en su domicilio.
La alcaldesa explica que, según el testimonio de la víctima, «las autoras del robo eran dos mujeres jóvenes, morenas y con el cabello recogido en una coleta, que se acercaron a la casa de la vecina de Brués para pedir agua» y aprovechando la buena voluntad de la mujer, la despistaron y perpetraron el robo.
No hubo ningún acto violento, pero se informó a la Guardia Civil de los hechos para que intente dar con el paradero de ambas mujeres, por si siguen actuando o están todavía en la comarca.
La alcaldesa ha hecho un llamamiento urgente a todos los vecinos de las distintas aldeas de Boborás «para que extremen precauciones, especialmente con personas mayores y vulnerables», indica Patricia Torres, para que no permitan el acceso a personas desconocidas.
Se pide que en el caso de detectar la presencia, en cualquiera de los pueblos del municipio, de dos mujeres desconocidas y que respondan al mencionado perfil que ha dado la víctima, se dé aviso de inmediato a la Guardia Civil.
- Vuelca un camión que transportaba cerdos en Nogueira de Ramuín y varios terminan en un río
- Detenidos tres hombres y otro investigado por una agresión sexual grupal en un local de ocio nocturno de Ourense
- La policía busca a un sexagenario como supuesto cuarto implicado en una agresión sexual grupal a una joven en Ourense
- Un vacío legal deja sin ayudas para vivienda rural a jóvenes gallegos que compraron entre octubre y diciembre de 2025
- «O’Xastre» senegalés que trabaja en Ourense: «A la gente le parecía raro que un hombre cosiese»
- Jácome contra Teletaxi: el caso del micro abierto y la teleoperadora que elucubró sobre un alcalde en calzoncillos
- El tren Chuchú de Ourense dejará de funcionar a finales de septiembre
- Ourense blinda sus viñedos frente a la amenaza de entrada de uva foránea durante la vendimia