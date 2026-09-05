Solidaridad con los más pequeños
Bicos de Papel organizó una gala para ayudar a los niños oncológicos
En medio de actuaciones, sorteos y emotivos momentos, recordaron la importancia de atender a estos niños que carecen de área en Ourense
El Auditorio Municipal de Ourense se convirtió este sábado en el escenario de uno de los momentos más emotivos que pueda albergar una ciudad. La gala para recaudar fondos de la Asociación «Bicos de papel», una entidad que se dedica al acompañamiento de niños que padezcan enfermedades oncológicas y a sus familias, no solocreó una jornada para recoger sino para recordar que son muchos los niños y niñas que viven en situaciones muy complejas junto a sus familias y que en Ourense, no disponen de un área de oncología a la que acudir.
«El primer objetivo principal de nuestra gala solidaria es pues dar visibilidad a nuestros niños oncológicos de Ourense, porque están un poquito olvidados», expresa Bea González, la representante en Ourense de Bicos de Papel, «parece que no hay niños oncológicos, pero los hay. ¿Cuál es la problemática? Que al no haber oncología infantil, no hay área sanitaria pues parece que no los hay, pero por desgracia los hay».
Así los beneficios de la gala, que tuvo un precio de entrada de 8 euros excepto para los menores de tres años de edad, serán destinados a la casa de acogida que brinda esta asociación a las familias y niños con cáncer además de otras labores de ayuda y acompañamiento durante y posteriores al tratamiento de la enfermedad, porque no se acaba inmediatamente.
«Ahora mismo tenemos en nuestra casa de acogida, al lado del Hospital Álvaro Conqueiro, en Vigo, a tres familias de Ourense en tratamiento activo, y después los otros niños de Ourense también que ya terminaron el tratamiento, y que seguimos apoyando en la recuperación de secuelas que, en algunos casos, son graves», relata la representante, quien espera que gracias a la gala también puedan aumentar su influencia en Ourense, donde aún no disponen de sede debido también al alto precio de los alquileres para poder rentar un espacio para atender al público.
En una gala de gran carga emocional, fueron los propios niños de la asociación quienes presentaron las actuaciones y al resto de invitados. Entre ellos, estuvieron Xulio Merino, Lara Doiro, una actuación de baile de la escuela de danza ourensana «Estilo Libre», Maite López y Antón Otero o Paco Nogueiras, además de diversos colaboradores que quisieron apoyar la causa como la librería Re-read, el balneario de Lais Caldaria, el restaurante Milongas o el propio concello de Ourense, gracias a quienes se hicieron los sorteos durante la gala.
La entidad anima a participar a los ourensanos, incidiendo en que también se necesitan manos y pueden acceder como voluntarios en caso de no querer ayudar pero no poder aportar económicamente. Para ello, pueden ponerse en contacto con Bicos de Papel bien a través de su página web: bicosdepapel.org o de sus redes sociales, Facebook «Bicos de papel» o Instagram @bicos_de_papel.
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