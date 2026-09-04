Un veinteañero se enfrenta a tres años de cárcel por un homicidio imprudente en Ourense

Un veinteañero ourensano se enfrenta a una pena de tres años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia tras conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y colisionar contra un coche, cuya conductora no sobrevivió a las heridas del impacto.

El juzgado de lo Penal 2 de Ourense albergó ayer la audiencia previa sobre estos hechos que se remontan a julio del 2023. Las partes no llegaron a un acuerdo por lo que la celebración del juicio ha quedado fijada para el próximo mes de diciembre.

Según se recoge en el escrito fiscal, sobre las 08.00 horas el acusado conducía por la carretera OU-536 que une Ourense con A Pobra de Trives. En el punto kilométrico 21,200 invadió el carril contrario en una curva «al no reunir las condiciones psicofísicas necesarias para una circulación segura» puesto que se «hallaba bajo el influjo del consumo de bebidas alcohólicas».

En ese estado, al aproximarse a «una curva de trazado suave» invadió el sentido contrario, pese a contar con «buena visibilidad». Por ese carril conducía una mujer que circulaba correctamente, pero fue embestida. Como resultado del golpe, la víctima, de 62 años, sufrió un traumatismo toraco-abdomino- pélvico y ortopédico inferior que le provocó la muerte.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron integrantes de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que advirtieron que el acusado «presentaba evidentes síntomas de hallarse bajo efectos de bebidas alcohólicas», efectos tales como «desorientación, pupilas dilatadas y halitosis alcohólica». Tras realizar las pertinentes pruebas de detección de alcohol arrojó un resultado de entre 0,30 y 0,39 mg por litro entre las 10.00 horas y las 11.00 horas, «estimando en retrospectiva que en el momento del suceso presentaba una tasa de alcoholemia de al menos 0,4764 mg» de alcohol en aire espirado.

Por estos hechos, que constituyen un delito de homicidio por imprudencia grave, el Ministerio Público solicita tres años de prisión, así como cuatro años de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores. Por su parte, la acusación particular que ejerce la familia de la fallecida eleva la petición de pena privativa de libertad hasta los cuatro años.