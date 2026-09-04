Ourense: PP y BNG bloquean la vía del gobierno de Jácome para pagar 11,4 millones a proveedores

El primer pleno del año electoral de Ourense se ha saldado con PP y BNG uniendo fuerzas para cerrar al gobierno local la vía libre para regularizar parte de las deudas acumuladas con sus proveedores. Populares y nacionalistas han votado en contra en los dos asuntos protagonistas de la sesión, los expedientes de modificación de crédito con los que el ejecutivo de Jácome pretendía sumar al presupuesto del Concello de Ourense 11,4 millones de euros para dar cobertura presupuestaria a cientos de facturas recogidas en la cuenta 413. Al quedar rechazadas las modificaciones, pese al voto a favor de DO y la abstención del PSOE, esas obligaciones seguirán por ahora pendientes de ser imputadas al presupuesto y, en los casos en los que todavía no hayan sido abonadas, de poder avanzar hacia su pago por esta vía.

PP y BNG frenan la macromodificación de crédito

Los dos expedientes referentes al asunto, que se debatieron conjuntamente, tuvieron que pasar antes el filtro de la petición del PP, que solicitó ratificar la vía de urgencia por la que se presentaba la macromodificación. Como defendieron durante el debate, el expediente de 11,4 millones, que abarca unas 700 facturas, había llegado a sus manos con pocos días de antelación, por lo que el grupo solicitaba dar tiempo para un estudio más exhaustivo y que el documento pasase antes por la comisión de pleno competente. Sin embargo, Jácome presentó la petición de los populares como «absurda» y aseguró que, con esta medida, los de Ana Méndez pretendían «que ni se debata ni se vote algo en lo que estamos hablando de pagos a proveedores, que hay que liquidar a servicios y obras». Los votos a favor tanto del grupo del regidor como del BNG ratificaron la urgencia del debate.

Un debate en el que Democracia Ourensana basó su argumentación en la responsabilidad ética de votar a favor de la modificación. El expediente iba destinado a dotar al presupuesto de fondos suficientes para liquidar las facturas de la cuenta 413, el registro contable en el que quedan anotados gastos ya realizados por el Concello, pero que todavía no han sido incorporados al presupuesto municipal. Omitiendo el porqué esos recibos no habían sido abonados —«porque no estamos aquí para debatir eso»—, el concejal Francisco Lorenzo defendió que el resto de la corporación debía llevar la modificación adelante «por responsabilidad» de pagar a los proveedores, y que el Plan Económico Financiero redactado por el Concello contempla como una modificación de crédito imprescindible la dotación de esta cuenta 413. Asimismo, aseguró que la oposición se había agarrado «como un clavo ardiendo» al informe redactado por el interventor sobre el expediente «para justificar su voto en contra», y criticó que dicho departamento de Intervención dejase sin fiscalizar en tiempo y forma buena parte de estas facturas.

La oposición habla de «carta blanca» a la gestión

Una interpretación que no compartieron ni PP ni BNG, que coincidieron en que votar a favor supondría dar «carta blanca» a una forma de gestión presupuestaria que consideran anómala. Ambos grupos insistieron en diferenciar entre la voluntad de que los proveedores cobren y la aprobación, con pocos días de margen y por la vía de urgencia, de un expediente sobre el que pesan distintas advertencias. «Una cosa es querer pagar a proveedores y otra querer aprobarlo a las prisas cuando hay deficiencias», resumieron desde la oposición.

El portavoz nacionalista, Luís Seara, puso el foco precisamente en el origen de las facturas acumuladas en la 413. Reconoció que algunas pueden haber quedado fuera del presupuesto por «razones inocentes», como recibos presentados a última hora o con errores que impiden tramitarlos a tiempo, pero contrapuso esos casos con otros en los que no existía crédito suficiente, concesiones que continúan funcionando en precario o trabajos cuyas facturas los propios funcionarios se niegan a conformar «porque no quieren pillarse los dedos». «No todo es igual», sentenció Seara para justificar que el BNG rechazase aprobar en bloque toda la modificación.

Por su parte, Ana Méndez recordó que el interventor considera «insuficiente» la memoria justificativa del expediente y advierte de que no se explica por qué muchas de esas facturas no fueron tramitadas cuando correspondía. Con ese argumento, Méndez defendió que el voto en contra de su grupo buscaba que el expediente «se estudie, se depure y se traiga de nuevo, pero con todas las garantías», antes de reprochar a Jácome que hubiese dejado crecer el problema hasta «mezclar ajos con cebollas y seguir debiéndole la actuación a Juan Magán».

El PSOE se abstiene y cuestiona el relato del pago

El PSOE, por su parte, se abstuvo y centró buena parte de su intervención en negar que la aprobación de las modificaciones fuese a traducirse directamente en el pago de las facturas. Su portavoz en el pleno, María Fernández, insistió en que la cuenta 413 es un trámite contable previo y que cada uno de los recibos incluidos en ella deberá superar después su correspondiente procedimiento administrativo para poder ser reconocido y, llegado el caso, abonado. En este sentido, acusó al gobierno local de trasladar a la ciudadanía la idea de que el voto de la oposición decidía si los proveedores cobraban o no, mientras que, según los socialistas, la abultada falta de liquidez es «consecuencia da política do “ti vai facendo e logo xa arranxamos”».

El debate de la modificación no estuvo exento de amenazas judiciales. A la «responsabilidad ética» a la que Fran apelaba para votar a favor, Jácome le sumaba un punto más al asegurar que era «una obligación», y advertía de que, si fuera «por intereses bancarios», el Concello presentaría una denuncia contra todo el que votara en contra. Luís Seara rebatió al alcalde ourensano que «cando vostede pague do seu peto as indemnizacións por acoso a traballadores e traballadoras pode pedirnos responsabilidades aos demais», mientras que Méndez aseguró al regidor que «se eu vou ao xulgado pola súa culpa, vostede vai ir pola miña».

Todas las mociones del pleno salen adelante

Los expedientes de modificación de crédito fueron los únicos asuntos del día rechazados, pues todas las mociones propuestas en el pleno terminaron saliendo adelante, aunque una de ellas lo hizo después de ser modificada. Entre las iniciativas aprobadas estuvieron las dos presentadas por el PP: una para reclamar la finalización integral de las obras de la avenida de Portugal, con medidas de transparencia y seguimiento de los trabajos, y otra para introducir mejoras en el servicio de autobús urbano de la ciudad. También prosperó la propuesta socialista para recuperar la Banda Municipal de Música de Ourense e impulsar la Escola Municipal de Música.

El PSOE sacó adelante además su moción sobre la situación económica del Concello, con la que reclamaba al gobierno local una mayor transparencia sobre las deudas municipales, la sostenibilidad y eficiencia de las inversiones y una mayor planificación estratégica. La iniciativa recibió el respaldo de los tres grupos de la oposición.

El último de los asuntos fue la moción del BNG sobre el derribo parcial de la Casa de Baños, aunque su contenido terminó sustancialmente modificado. Los socialistas presentaron una enmienda de sustitución que eliminó la petición nacionalista de remitir el expediente a Fiscalía para determinar posibles responsabilidades penales y limitó esa exigencia al plano político, además de apostar por la elaboración de un plan técnico y económico para recuperar el inmueble. La versión del PSOE salió adelante con los votos de los socialistas y Democracia Ourensana, frente al rechazo de PP y BNG.