Jorge Anta: «Tras 45 años vendiendo lotería al fondo de una galería, la suerte va a cambiar de puerta en Ourense»

Los Anta son a la lotería en Ourense, lo que la administración de Doña Manolita a la Puerta del Sol de Madrid: un símbolo más de la ciudad. Pero en cuestión de semanas, posiblemente antes del sorteo navideño, esta saga lotera —que ahora encabeza Jorge Anta, segunda generación y ya la más antigua— dejará su emblemática sede en las Galerías Centrales en calle del Paseo, para salir a la calle, en un luminoso establecimiento en esquina, frente a la delegación de Hacienda. «La suerte en breve va a cambiar de puerta en Ourense», advierte Jorge.

Se trata del local que, durante varios años, ocupó una conocida firma de cocinas en la esquina entre Santo Domingo y Avenida de Buenos Aires. Desde hace días, personal enviado directamente por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado trabaja en el inmueble. Una obra difícil, reconoce, porque deben conjugar las exigencias del Ministerio de Interior «con las dificultades y estrictas normas que fija el PERI del casco histórico de Ourense».

Un estudio de afluencia de público dictó el traslado.

El motivo del cambio es doble. Por un lado, «las ganas de ver luz natural, algo que deseábamos desde hace tiempo tanto mi equipo como yo; trabajar todo el día al fondo de una galería comercial no es fácil». Por otro, un estudio previo sobre el tránsito de personas y el dinamismo comercial de la ubicación de cada administración, realizado por Loterías y Apuestas del Estado marcó la clave.

Cayeron en la cuenta de que cada hora pasaban por Galerías Centrales de Ourense tan solo 23 personas, pese a contar con entradas y salidas a las Paseo y Concordia, la milla de oro urbana. En cambio, la medición realizada en el mes de julio junto a la futura sede de la calle Santo Domingo, «pese a no ser el de más afluencia de peatones», apunta Jorge, reveló que por allí transitan cada hora 350 personas.

«Va a ser un local distinto. A nivel estético, y debido a las estrictas normativas urbanísticas del PERI, el exterior combinará la seguridad exigida por el ministerio, con una estética de carácter vintage: se mantendrá el tono blanco roto de la fachada del edificio, la carpintería en color granate y unos distinguidos rótulos de letras metálicas en tonos dorados que recordarán a las tradicionales administraciones de época», explica Jorge, inmerso en este complejo proceso.

El lotero afronta con ilusión un traslado largamente meditado que busca dotar al negocio de un espacio adaptado a sus necesidades actuales, pasando de los 40 metros cuadrados a un amplio local en la entrada del casco histórico, una zona de especial protección.

«Estoy orgulloso de generar cinco puestos de trabajo».

Sobre el éxito de este negocio histórico que ha repartido decenas de millones en todos los sorteos, uno de los más fuertes fue de 11 millones en 2020 en la Primitiva, destaca su evolución: comenzó con 10 metros cuadrados, se amplió a los 40 actuales y en breve pasará a formar parte del paisaje urbano a pie de calle. «Es la satisfacción que nos produce saber que estamos creando cinco puestos de trabajo en esta administración, incluido el mío, que soy autónomo».

Es un equipo implicado que «vive también este momento con ilusión, pues están convencidos de que este año estrenamos el local vendiendo el Gordo», sonríe Jorge.

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Las obras en el nuevo local avanzan con paso firme, aunque marcadas por la complejidad técnica. Para garantizar una accesibilidad universal real y segura para personas con movilidad reducida, evitando soluciones superficiales, ha sido necesario intervenir en la estructura del suelo, transformando la actuación en una obra mayor que ha ajustado los plazos previstos. Las previsiones del equipo estiman que las puertas podrían abrirse entre finales de noviembre y diciembre, con el objetivo de llegar a tiempo para la campaña de Navidad, barajándose enero como plan alternativo de apertura.

Con una trayectoria jalonada por importantes premios repartidos a lo largo de los años, la administración Anta, que abrió su padre en 1981, al conseguir el puesto en el primer sorteo democrático que se hizo de las administraciones de loterías, tras la llegada de la democracia. Jorge defiende el profundo arraigo de su familia en el comercio local de la ciudad y su firme vocación de seguir generando empleo y riqueza en Ourense, tal como reflexiona el propio lotero en un local en el que la suerte sale al paso, no hay que tentarla al fondo de una galería que pierde su mejor tirón de visitantes.