Condenado un nonagenario por quebrantar una orden de alejamiento de su mujer en Verín

Un nonagenario aceptó seis meses de cárcel por quebrantar una orden de alejamiento sobre su mujer, cinco días después de haber sido sentenciado.

Los hechos juzgados en el Penal 2 de Ourense se remontan a noviembre de 2025. El día 9 de ese mes, el Tribunal de Instancia e Instrucción de Verín impuso al anciano la prohibición de aproximarse a su mujer, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier sitio que ella frecuentase a una distancia de 150 metros y le explicó las consecuencias legales de quebrantar esta orden.

Sin embargo, tan sólo cinco días después, "con absoluta falta de respeto a las resoluciones judiciales", el hombre "siendo conocedor" de que ella se encontraba ingresada en el Hospital de Verín acudió al edificio y trató de acceder a su habitación. Fue parado por el personal de seguridad a escasos metros del habitáculo.

Fiscalía solicitaba inicialmente diez meses de cárcel, pero el hombre, que tiene pendiente un juicio por maltrato, reconoció los hechos y las partes llegaron a un acuerdo que le valió una reducción de la pena a medio año de prisión, condena que no cumplirá si no delinque en un plazo de dos años.