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Sociedad y diversidad

La asociación «Por eles TEA» abre sus puertas para hablar de autismo

La entidad cuenta con medios y personal para ayudar a más de 40 familias socias en la ciudad de Ourense según las necesidades de la persona

María Losada, vicepresidenta de la entidad, ofreció una sesión informativa sobre varios aspectos cruciales del trastorno autista.

María Losada, vicepresidenta de la entidad, ofreció una sesión informativa sobre varios aspectos cruciales del trastorno autista. / Brevebretema

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Antía Gallega

Antía Gallega

El espacio que existe por parte de la sociedad e instituciones por entender el caso de las personas y familiares de quienes viven con el trastorno del espectro autista (TEA), una condición del neurodesarollo que afecta a cómo la persona se comunica, interactúa socialmente, prende y se comporta, continua siendo escaso ya que es enorme el camino que queda por recorrer para poder ayudar a este colectivo e integrarlo por completo en la sociedad actual.

Entender en qué nivel se encuentra la persona que lo padece, los medios y oportunidades de los que dispone, así como la red de apoyo que tiene, son cruciales de cara a facilitar la integración de las personas autistas y ayudarles a tener una vida mejor en un mundo que, cada vez más, parece entender que en la neurodivergencia reside la auténtica riqueza que puede componer el mundo.

Una tarea nada fácil sobre todo de cara a las familias que no entienden ciertas situaciones con sus propios hijos hasta que algún profesional ofrece un diagnóstico de un TEA. «Cuando se lo diagnosticaron, no hablaba, no miraba... Era un autismo severo», comenta José Jaime Novelle, padre de Sergio, quien con dos años fue diagnosticado de autismo nivel 1.

A día de hoy, Sergio ya tiene ocho años y medio, y sus padres aseguran que el cambio es brutal y que en mayor media se debe a «Por eles TEA Ourense», una entidad sin ánimo de lucro que busca acompañar tanto a las personas que tengan autismo como a sus familias.

Rebeca Velasco lo corrobora junto a Jaime, su pareja. Ambos aseguran que el pequeño actualmente es considerado el «oso amoroso» de la entidad debido a su progreso gracias a los profesionales, que ha sido pasmoso. «Empezó a hablar con unos cinco años. Ahora con ocho, habla, escribe, saca buenas notas... O sea, estamos encantados», admiten estos padres.

Una de las problemáticas precisamente dentro de este trastorno es la dificultad a la hora de diagnosticarlo. En el caso de Sergio, su diagnóstico temprano facilitó a su familia el poder adaptarse a este tipo de neurodivergencia y aprender a vivir en base a ella.

«¿Hace cuánto no lloramos por este tema?», pregunta José Jaime a su pareja. Ambos responden sonrientes que hace más de un año, sabiendo que su hijo estará limitado aún así a muchas otras cosas, pero orgullosos de saber que el camino, se va labrando. «Es como una familia, es estar en familia», expresa Rebeca.

Así, «Por eles TEA», organiza esta primera semana de septiembre su jornada de puertas abiertas para informar y dar a conocer sus labores para todos aquellos que crean que precisan un poco de apoyo de cara a los más pequeños de la casa sabiendo que, pese a la falta de datos oficiales, 1 de cada 100 personas en España, es autista.

La entidad ourensana cuenta con varios servicios entre los que se incluye tanto logopeda, psicología, como la terapia ocupacional o educación social. Ofreciendo desde el primer momento un acompañamiento y asesoría a las familias y más pequeños.

«Nos gusta hacer estas jornadas de puertas abiertas porque hay mucha gente que no se decide o no se atreve a peguntar», relata María Losada, vicepresidenta de «Por eles TEA Ourense».

Parte del equipo de «Por eles TEA» en su sede ubicada en el barrio de las Lagunas.

Parte del equipo de «Por eles TEA» en su sede ubicada en el barrio de las Lagunas. / Brevebretema

«Si la familia quiere», explica la responsable, «porque depende de si la familia ya tiene un diagnóstico o no, como algunas que ya lo tienen y entonces te preguntan cómo hacerlo, se evalúa a través de una trabajadora social y después ya solemos trabajar con una valoración del niño o niña de los profesiuonales. Entonces, después de la valoración se recomiendan a la familia diversos servicios». De la misma manera que el diagnóstico puede ser complicado al incio, también lo es él siguiente paso: adaptar los servicios en función de las necesidades y el tipo y/o grado de autismo. Algo que María Losada conoce perfectamente no solo por su cargo en la institución, sino también por ser madre de un joven de 18 años con autismo.

Su caso dista mucho de los padres de Sergio, quien encontró su diagnóstico con 2 años mientras que el hijo de María lo hizo con 11 . «El proceso es muy duro, la palabra cuanto te dan el diagnóstico es una losa encima. No sabes por dónde empezar», señala María.

Como madre y como profesional, María Losada indica un fallo latente que persiste en la sociedad. No importa cuánto dinero o asociaciones haya para ayudar a las personas autistas, hace falta concienciación y entender el espectro como un componente más en la sociedad de la que esta puede nutrirse y crecer en vez de segregar.

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«La evolución de Sergio», comenta María, «es espectacular, pero mi hijo ya no va a poder tenerla por el diagnóstico tardío». Si bien planean comenzar con el programa «Avanza» que ayuda a fomentar la autonomía de las personas con autismo. Porque, tal vez se tarde un poco más de tiempo, como con los diagnósticos, pero lo más importante es dejar atrás esas miradas recelosas para dar paso a una sociedad más integrada. Como bien dice María: «me gusta luchar por construir una sociedad que el día de mañana le permita a mi hijo vivir con dignidad. Ese es el objetivo.»

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