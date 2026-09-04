Acepta siete meses de cárcel por agredir a su pareja, que huyó saltando por un balcón en O Carballiño

Un hombre ha sido condenado en Ourense a siete meses y diez días de cárcel tras reconocer haber agredido a su pareja en el domicilio que ambos compartían en el municipio de O Carballiño, residencia de donde ella escapó saltando por un balcón.

El Juzgado de violencia sobre la mujer declara probado por sentencia firme que los hechos se produjeron el pasado 31 de agosto en el transcurso de una discusión en la vivienda, disputa durante la cual el acusado «propinó diversos puñetazos en la cabeza y en el cuerpo» a su pareja. La violencia fue un aumento y de los puñetazos pasó a la amenaza con un arma blanca: «cogió un cuchillo y se dirigió hacia la mujer», dicta la sentencia.

Por este motivo, ella huyó de la escena saltando por un balcón del inmueble que comunicaba con un tejadillo inferior. Desde esa estructura se descolgó hasta el suelo para escapar a pie y acudir a las dependencias policiales, donde relató lo sucedido.

Como consecuencia de la agresión física y la posterior caída, la víctima sufrió traumatismos superficiales en varias regiones del cuerpo que la sentencia recoge, según el parte médico, como una contusión pronto temporal derecha, una herida inciso contusa en la región occipital parietal, equimosis y escoraciones en las extremidades y un cuadro de ansiedad.

Por estos hechos que el Ministerio Fiscal califica como un delito de lesiones a la pareja, el hombre se enfrentaba inicialmente a una condena de once meses de prisión, sin embargo, el reconocimiento de los hechos ante la magistrada reduce la pena privativa de libertad a siete meses y diez días.

Asimismo, la resolución judicial firme le prohíbe aproximarse a menos de 200 metros de la denunciante, de su domicilio y de su lugar de trabajo, así como comunicarse con ella por cualquier vía durante un plazo de dos años y ocho meses. Además, en el ámbito de la responsabilidad civil el condenado deberá indemnizarla con 1.500 euros por las lesiones. El hombre aceptó la condena.