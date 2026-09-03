Trabajadores de Correos protestan en Ourense por falta de personal y precariedad: «Fai un o traballo de catro, o que pode vaise de aquí»

El edificio principal de Correos en la provincia de Ourense sumó este jueves al habitual vaivén de cartas y paquetes el sonido de megáfonos y protestas por parte de sus trabajadores. Alrededor de una veintena de funcionarios del servicio postal secundaron en la ciudad de As Burgas la concentración convocada a nivel nacional por CSIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Según informa el sindicato desde su sede en Madrid, las movilizaciones de este 3 de septiembre, secundadas en la oficina principal de cada provincia, son el inicio de un plan de protestas que continuará el próximo día 17 y tendrá su cierre el 30 de septiembre, con una concentración multitudinaria en Madrid.

Con estas manifestaciones, los trabajadores denuncian la falta de personal, la precariedad laboral y el incumplimiento del Acuerdo Marco firmado por Correos a finales de 2024. En él se especificaba que la empresa pública postal debía reforzar la plantilla, implantar la jornada de 35 horas semanales de la que ya disfruta gran parte del sector público, transformar contratos de jornadas parciales a tiempo completo o poner en marcha el plan de rejuvenecimiento, entre otras medidas. Sin embargo, según reclaman desde el sindicato, buena parte de lo firmado en ese acuerdo por la empresa pública sigue sin cumplirse, afectando directamente al día a día de sus trabajadores.

La falta de personal parece ser la principal problemática para la realidad de repartidores y personal de ventanilla, y más en el caso concreto de Ourense. En los últimos diez años, Correos ha perdido más de 22.000 empleos en toda España, mientras que, en el caso concreto de Galicia, los datos oficiales de evolución territorial de la plantilla muestran que entre 2011 y 2020 la empresa pública postal redujo más del 10% de su plantilla, lo que se traduce en casi 400 efectivos menos. Dentro de este descenso, desigual entre provincias, Ourense ha sido la más perjudicada: en los primeros años de este periodo, la región termal llegó a perder hasta el 20% de sus trabajadores de Correos.

Situación «insostible»

Las cifras de las estadísticas se reflejan en las palabras de José Manuel Vázquez, delegado de CSIF en la provincia de Ourense y cartero: «Isto é insostible. Nos trinta anos que levo nesta empresa nunca vin unha situación tan desastrosa», explica.

Durante este verano, en la ciudad de As Burgas llegó a faltar, entre personal de vacaciones y falta de cobertura de plazas, hasta un 70% de la plantilla necesaria, algo que «nunca se viu en Correos, nin en España, nin en ningunha empresa de servizo público», con los problemas que esto conlleva en el día a día: «Un só traballador ten que facer o traballo que normalmente farían tres ou catro, pero o soldo segue a ser o mesmo».

A ello se suman las altas temperaturas con las que los carteros tuvieron que lidiar durante los últimos meses, que hacen entender, para José Manuel, el problema de captación de nuevo personal. «Un traballador vai traballar para gañar un xornal e ter unhas condicións que poidan ser cada día mellores, e aquí estannos dando o contrario das dúas cousas. Por iso hai ese malestar e estamos ao límite; o que pode vaise de aquí trasladado a outros ministerios ou a outro sector; será por algo», explica. «Aquí non hai futuro, a falta de que agora déuselle financiamento suficiente para darnos viabilidade, pero non o está a facer», añade Vázquez, en referencia a los recursos económicos con los que ahora ya cuenta Correos. El presupuesto del Servicio Postal Universal, SPU, y de los Servicios de Interés Económico General, SIEG, contempla 250 millones de euros por el SPU y 806 millones en concepto de SIEG hasta 2030.

Contratos parciales y sobrecarga de trabajo

La problemática salarial llega principalmente por la modalidad de contrato, pues el sindicato afea el peso de los trabajadores a media jornada cuando la plantilla es cada vez más reducida. Según los datos de CSIF, de las 412 plazas convocadas en las cuatro provincias gallegas en 2023, 142 eran a tiempo parcial; o lo que es lo mismo, uno de cada tres contratos ofertados no permitía dedicarse exclusivamente al oficio.

Es, además, un porcentaje por encima de la convocatoria en el conjunto de España y, según denuncia la central, casi tres años después de ese llamamiento la mayoría de los más de 2.000 trabajadores que accedieron a Correos a tiempo parcial en toda España continúan en la misma situación «ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados». Todo esto, mientras se produce lo que el sindicato considera una «contradicción evidente»: a esos mismos trabajadores con jornadas parciales se les pide hacer horas complementarias, lo que es para CSIF una muestra de que existe «carga de trabajo suficiente» para convertir esos contratos en jornadas completas, algo que recoge el Acuerdo Marco firmado.