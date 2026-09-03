Un profesor ourensano convierte los videojuegos en protagonistas de su primer libro infantil: «son unha ferramenta»

«Profe, ¿ti xogas a videoxogos?». Una pregunta aparentemente sencilla abre la puerta a una conversación entre un profesor y una niña que acabará trasladándose también a su familia. Es el punto de partida de «Videojuegos... ¡sí, gracias!», el primer libro infantil de Millán Brea Castro, pedagogo, investigador y profesor vinculado hasta este curso al Campus de Ourense de la Universidade de Vigo, aunque desde este septiembre a la Universidad de A Coruña.

El proyecto busca convertirse en una realidad editorial a través de una campaña de micromecenazgo en Verkami. Así lo explica el propio Brea, quien relata que después de intentar encontrar una editorial y no conseguir que el libro tuviese encaje comercial, decidió apostar por la autopublicación mediante una campaña que, si cumple su objetivo de alcanzar 3.500 euros, le permitirá financiar una primera edición ilustrada a todo color y, al mismo tiempo, dar forma a una propuesta que pretende llevar a las familias «a parte amable dos videoxogos».

La protagonista de la historia es Arancha, una niña que convive en casa con cierta desconfianza hacia las pantallas. A partir de la conversación con su profesor descubre que los videojuegos pueden ser algo más que entretenimiento: un espacio para compartir, aprender y relacionarse y así acaba trasladándoselo a su madre, convenciéndola de que puede tener un lado positivo.

La elección del tema no es casual, «eu son afeccionado aos videoxogos a nivel persoal, pero tamén a nivel de investigación», dice Brea exponiendo que cuenta con diversas publicaciones científicas centradas en sus dimensiones cultural y social. «Como pedagogo e como adestrador de baloncesto sempre me preocupou moitísimo o tema da didáctica: como ensinamos ou como adestramos e iso pódese ver no libro», señala.

Reivindicando la pantalla

Su mirada educativa alcanza así los videojuegos como herramienta de aprendizaje, pero también de socialización «antes reuníamonos dez amigos nunha casa para xogar un torneo da NBA e merendar; hoxe seguímonos conectando unha vez á semana para xogar. É unha vía fundamental de socialización», defiende el autor que considera que «pese a estar en pleno 2026 inda existe unha imaxe demasiado ligada a estereotipos, unha percepción que non se corresponde coa realidade porque a nivel cultural, os videoxogos non teñen nada que demostrar», afirma aludiendo a los datos: «máis da metade da poboación mundial xoga e gran parte deses usuarios son mulleres, lonxe tamén da idea tradicional de que se trata dunha afición principalmente masculina».

Continuando con su defensa de las aventuras de los píxeles, el docente ourensano echa la vista atrás hasta el año 2020 y recuerda que, con una época marcada por el obligado aislamiento social por el Covid-19, los videojuegos se convirtieron en ventanas a otros mundos «moi importantes para os máis novos, ós que nunha etapa de crecemento e de búsqueda de identidade servíronlles para manter o contacto cos seus iguais que é algo importantísimo mesmo por saúde mental», apunta para añadir que frente a los discursos que continúan relacionándolos de forma automática con la violencia o el aislamiento, existe una mirada más amplia: «ta vez hai países nos que a violencia ven dada do acceso a armas en supermercados e non de mundos nunha pantalla», sostiene.

Mecenazgo solidario

Para poder transformar su férrea defensa en un libro, Brea tiene abierta una campaña de micromecenazgo bajo el título «Videojuegos… ¡sí, gracias! Un libro infantil para disfrutar de los videojuegos... en familia!» en la página Verkami. Allí se puede colaborar con distintas aportaciones, desde un apoyo simbólico de tres euros, que permite figurar en los agradecimientos digitales, hasta la obtención de la edición digital por siete euros o el ejemplar físico por 18 euros, con dedicatoria personalizada, marcapáginas exclusivo y el nombre del mecenas en los agradecimientos.

Además, el proyecto cuenta también con opciones pensadas para familias, colegios, bibliotecas y otras entidades educativas. El pack familiar, por 32 euros, incluye dos ejemplares, mientras que las recompensas para centros educativos —80 euros— permiten recibir varios libros y material digital complementario, unas recompensas que se mantienen en el mecenazgo «encuentro educativo» que, por 250 euros, añade además una charla impartida por Millán Brea sobre videojuegos, familia y educación.

La campaña incorpora además un componente solidario. Por cada ejemplar físico financiado, Brea destinará un euro a la Fundación Juegaterapia, que trabaja con niños y niñas con cáncer y «saben a importancia que teñen o xogo e os videoxogos como ferramenta de acompañamento nas infancias que atravesan enfermidades e os seus tratamentos».

La previsión es completar durante octubre y noviembre la revisión definitiva de la obra, incorporar los nombres de los mecenas y preparar los archivos para imprenta. La primera edición se imprimiría a finales de año y los envíos comenzarían en diciembre, con enero de 2027 como fecha límite. El propósito, sin embargo, va más allá de conseguir imprimir un libro. Brea quiere que quienes crecieron entre píxeles puedan compartir ahora sus recuerdos con los más pequeños. «É un libro para compartir en familia porque detrás dunha partida tamén pode haber unha conversa que este libro pode comezar».