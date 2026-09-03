Ourense blinda sus viñedos frente a la amenaza de entrada de uva foránea durante la vendimia

Las carreteras de entrada a las zonas vitivinícolas de Ourense se convierten estos días en un frente más de la vendimia. La Guardia Civil ha reforzado la vigilancia para evitar que uva procedente de fuera de los territorios amparados por las cuatro denominaciones de origen de la provincia pueda entrar de forma irregular y acabar en sus bodegas. El objetivo es claro: impedir que producto ajeno al territorio se mezcle con la producción amparada y proteger así el origen, la trazabilidad y la reputación de los vinos ourensanos.

Así lo hizo saber el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, quien supervisó este jueves en Verín uno de estos controles desplegados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con motivo de la vendimia 2026. La operación se desarrolla en coordinación con los consejos reguladores de las cuatro denominaciones de origen ourensanas—Ribeiro, Valdeorras, Monterrei y Ribeira Sacra— con la Consellería do Medio Rural, con el objetivo de detectar y prevenir posibles entradas irregulares de uva.

Santos situó la protección del origen en el centro de una campaña que, además de tener una dimensión económica, afecta directamente a la reputación de los vinos ourensanos. «Perseguimos un obxectivo común: protexer ao sector viticultor, aos adegueiros e ao consumidor», señaló durante la visita al dispositivo.

El subdelegado puso de relieve que la actividad vitivinícola representa uno de los principales motores económicos del medio rural ourensano. Según los datos aportados por la Subdelegación del Gobierno, el sector genera en la provincia alrededor de 120 millones de euros de comercialización y supone entre el 4 y el 7% del empleo provincial. En esta línea, sostuvo que es una actividad que va mucho más allá de la producción y venta de vino: «É unha peza clave da economía da provincia, que axuda tamén a fixar poboación no rural, promove o enoturismo, contribúe á conservación do patrimonio natural e cultural e evita o abandono das terras agrarias», subrayó.

Asimismo, destacó además la «evolución positiva» de un sector que se encuentra «en expansión , con capacidade para atraer investimento e xerar» actividad económica.

El impacto de la uva foránea

En este escenario de crecimiento, la defensa de la calidad y de la identidad territorial adquiere, a juicio de la Subdelegación de Gobierno, una importancia estratégica porque detrás de cada botella amparada por una denominación de origen existe también un compromiso con un territorio concreto. La procedencia de la uva es uno de los pilares sobre los que se construye el valor de los vinos ourensanos, de ahí que la entrada de uva procedente de otras zonas pueda afectar no solo a los operadores que «incurran nunha práctica irregular», sino también al conjunto de viticultores y bodegas que cumplen las reglas establecidas.

La vigilancia tiene además una segunda vertiente: la sanitaria. El traslado de uva sin las garantías y controles correspondientes «pode elevar o risco de introducir pragas ou enfermidades» en zonas vitícolas que, por sus características y por el valor de sus producciones, requieren una especial protección. Un problema fitosanitario que podría tener consecuencias que irían mucho más allá de una explotación o de una bodega concreta «cun potencial impacto sobre o conxunto das zonas productoras».

Las consecuencias de incumplir las normas pueden ser igualmente relevantes. La entrada de uva foránea en las zonas amparadas puede dar lugar a sanciones administrativas y, en determinados supuestos, a responsabilidades penales si las actuaciones pudieran constituir un fraude alimentario. A ello se suma la posibilidad de que una bodega sea expulsada de la denominación de origen, con el impacto económico que esa medida puede provocar.

Pero existe también un daño menos visible y potencialmente más duradero: el reputacional. Cualquier práctica que ponga en duda el origen o la trazabilidad de los vinos puede perjudicar a todo el sector, incluidos aquellos viticultores y elaboradores que cumplen escrupulosamente con los requisitos, por lo que la campaña de controles se presenta como una pieza más de la estrategia para consolidar el crecimiento del vino ourensano que debe «asentarse sobre os seus dous grandes valores: a calidade e a identidade territorial», zanjó el subdelegado del Gobierno en la provincia.