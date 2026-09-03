Jácome contra Teletaxi: el caso del micro abierto y la teleoperadora que elucubró sobre un alcalde en calzoncillos

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, anuncia en sus redes que ha presentado una reclamación ante el servicio gallego de Teletaxi, después de que una teleoperadora «me llamara repunante», afirma, además de hacer unas observaciones sobre el físico del alcalde en la creencia de que no la escuchaban. El regidor ourensano no ha tenido pudor alguno en reproducir comentarios, como que solo de pensar en verlo en la cama en calzoncillos le daban náuseas.

Portavoces del sector del taxi, ya adelantan que se ha pedido disculpas al regidor por un fallo, tan habitual en cualquier ámbito, como comentar algo desafortunado, pensando que ya has colgado el teléfono y que la trabajadora está «muy arrepentida».

El post de Jácome en sus redes haciendo el relato de su queja / FDV

En el insólito tuit publicado por Jácome en sus redes —pues no le importa hacer público lo que alguna mujer, en este caso la teleoperadora, piensan de él como hombre no como político— el regidor relata que «llamé para pedir un taxi y la operadora, antes de colgar el teléfono, le soltó a sus compañeras que era el «repunante» del alcalde», indica Gonzalo Pérez Jácome.

Y añade textualmente el regidor, reproduciendo la frase de la teleoperadora, que como ocurre con este servicio, quedó grabada afirma que «debe de estar en cama todavía, en calzoncillos. Solo imaginarlo ya me entran ganas de vomitar».

Según el alcalde, «las operadoras de Teletaxi no destacan precisamente por su amabilidad con los usuarios, pero es algo intolerable que alguien pida un taxi, sea quien sea, y tenga que escuchar esos comentarios».

El Concello de Ourense cliente oro del taxi

Añade que que «hemos hecho la reclamación pertinente desde el Concello. La conversación quedó grabada y en ella se puede comprobar que pedí el taxi de forma totalmente normal».

El alcalde en este caso tiene todas de ganar ante el sector del taxi, como cliente «oro» pues Concello de Ourense registra un gasto de más de 1.000 euros mensuales en en este servicio público y más de 15.000 euros anuales, tras decidir que iba a suprimir el coche oficial y el chófer particular para sus desplazamientos de agenda oficial.