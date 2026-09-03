Política
Fiscalía busca posibles irregularidades del alcalde de Pontedeva
Los socialistas señalan una supuesta prevaricación administrativa y omisión de deber
Redacción
El PSdeG-PSOE de Pontedeva ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Ourense una serie de hechos que, según los socialistas, podrían ser constitutivos de irregularidades administrativas y que estarían relacionados con actuaciones del alcalde, el popular Juan Carlos González Carbajales. La comunicación fue presentada el pasado 23 de julio y solicita que los organismos competentes analicen e investiguen los hechos.
Entre las cuestiones trasladadas al Ministerio Fiscal figuran presuntas irregularidades en la adquisición de terrenos destinados a uso industrial, una posible omisión del deber de perseguir determinados hechos y la situación de un camino público en Trado. Según denuncia el PSOE, esta vía habría sido cerrada mediante una valla colocada por un particular, con conocimiento del alcalde, impidiendo el acceso a una fuente pública.
Los socialistas reclaman explicaciones sobre los procedimientos seguidos por el concello y piden que se determine si las actuaciones relacionadas con los terrenos industriales y el camino de Trado se ajustaron a la normativa vigente.
El partido insiste en que su objetivo es defender el interés general y anuncia que seguirá poniendo en conocimiento aquellas situaciones que, a su juicio, deban ser aclaradas.
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