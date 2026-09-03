Detenido en Ourense tras huir a pie al ser localizado en un coche robado

La Policía Local de Ourense detuvo en la tarde del miércoles al conductor de un vehículo robado después de recibir un aviso de sustracción por parte de la Policía Nacional.

Según la información aportada por el Concello, tras el aviso una patrulla comenzó las labores de búsqueda hallando el vehículo en la calle Curros Enríquez de la ciudad. Los policías le dieron el alto mediante las señales luminosas y acústicas reglamentarias, pero los ocupantes continuaron la marcha hasta quedarse sin poder avanzar. En ese momento, el conductor abandonó el coche y «trató de escapar a pie», pero fue interceptado por los agentes , que pese a la «oposición que mostró» lograron arrestarlo.

El segundo ocupante permaneció en el lugar y ambos fueron trasladados a dependencias policiales para su identificación y para la realización de las diligencias correspondientes.

Durante la inspección del vehículo, la policía encontró, además, diversas herramientas y otros efectos que dejaron a disposición de la Policía Nacional para determinar ahora su procedencia y si guarda alguna relación con los hechos que se investigan.

Desde el Concello de Ourense ensalzan «la rapidez y proporcionalidad» de la intervención de la Policía Local, así como la coordinación mantenida con la Policía Nacional durante el operativo para recuperar el coche.