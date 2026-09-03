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Condenado a 15 meses de prisión un hombre por un robo con fuerza en Castrelo de Miño

Forzó una ventana de una vivienda habitada y sustrajo de su interior dinero en efectivo, alcohol y joyas que vendió en distintos establecimientos de compra de oro

El hombre reconoció los hechos y se conformó con una rebaja de la pena.

El hombre reconoció los hechos y se conformó con una rebaja de la pena. / FDV

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Lucila González

El Juzgado de lo Penal 2 de Ourense albergó este miércoles una audiencia previa contra un hombre acusado de un delito de robo con fuerza en las cosas por entrar en una vivienda habitada y sustraer de su interior dinero, joyas y alcohol. Se enfrentaba a 2 años y 3 meses de cárcel, pero las partes llegaron a un acuerdo por el que reconoció los hechos y aceptó 15 meses de prisión.

Lo sucedido se remonta a una fecha no determinada comprendida entre el 17 de diciembre de 2024 y el 6 de abril de 2025. Según el Ministerio Fiscal, y según él mismo reconoció en Sala, en algún momento entre esos meses forzó una ventana de una vivienda habitada en Castrelo de Miño.

Una vez en el interior sustrajo 30 euros en monedas, bebidas alcohólicas y múltiples joyas: una pulsera de oro gruesa con eslabones, un anillo de oro con una piedra de coral, un anillo de oro tipo sello, una cadena con una medalla de oro y un collar de perlas de fantasía.

Posteriormente, vendió la pulsera y uno de los anillos en un establecimiento de compra de oro de la ciudad y otro anillo en otro comercio dedicado a las mismas compras. La propietaria de las joyas solo recuperó una pulsera y un anillo.

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El hombre reconoció todos los hechos y se conformó con una pena de 15 meses que, si no delinque durante dos años, se le suspenderá.

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