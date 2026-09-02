Santa Cristina revivirá el siglo XII con una ruta con imágenes de 360 grados

El Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, en Parada de Sil, es uno de esos lugares que permiten entender hasta qué punto el patrimonio puede convertirse en una oportunidad para el futuro de un territorio. En plena Ribeira Sacra, rodeado de naturaleza y de un paisaje marcado por el río Sil, el monasterio conserva buena parte de la huella de la vida monástica que tuvo su momento de mayor esplendor en el siglo XII. Ahora, el concello de Parada de Sil quiere darle una nueva vida y hacer que, además de ser un lugar que merece la pena visitar, se convierta en un motor para atraer visitantes y generar actividad en la zona.

Para conseguirlo, se ha puesto en marcha un proyecto de más de 104.000 euros que incorpora un recorrido virtual con imágenes en 360 grados del propio siglo XII. La idea es que quien visite el monasterio pueda viajar atrás en el tiempo y hacerse una idea de cómo era este espacio en su época de máximo esplendor. El recorrido se organiza en cinco puntos y cuenta con personajes animados que ayudan a recrear cómo era el día a día de los monjes. Se puede acceder a través de la web o directamente desde el móvil mediante códigos QR y está disponible en castellano, gallego, inglés y francés.

Pero la propuesta va más allá del propio monasterio. También se ha creado un planificador de rutas turísticas que utiliza inteligencia artificial (IA) para adaptar los recorridos a los intereses de cada visitante. El sistema puede combinar hasta un centenar de recursos de Parada de Sil y sus alrededores para diseñar diferentes itinerarios y ayudar a descubrir no solo el monasterio, sino también el paisaje, los pueblos y otros atractivos de esta zona de la Ribeira Sacra. A esto se suma la contratación de personal para realizar visitas guiadas, una iniciativa que se ha desarrollado durante 2025 y 2026.

El proyecto, que ha contado con la ayuda por parte Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, está dentro de las iniciativas destinadas a combatir la despoblación. En Galicia, este tipo de ayudas supone cerca de dos millones de euros al año para que ayuntamientos y diputaciones puedan poner en marcha proyectos que aprovechen los recursos de cada territorio y ayuden a mantener población y actividad económica en los municipios más pequeños.

En el caso de Parada de Sil, la apuesta pasa por algo tan sencillo como poner en valor lo que ya existe: un monasterio con siglos de historia, un paisaje excepcional y todo el patrimonio que rodea a la Ribeira Sacra. La tecnología sirve aquí como una herramienta para contar esa historia de una manera diferente y conseguir que quien llega hasta el monasterio tenga también motivos para quedarse, recorrer la zona y descubrir todo lo que ofrece.