Espacio Común señala «enchufismo» en el concello de O Carballiño

El movimiento ciudadano, Espazo Común, ha cuestionado la contratación recurrente por parte del concello de O Carballiño de varias personas «tódalas prácticas de enchufismo, favores políticos e emprego dos recursos públicos en beneficio propio ao que nos tiñan acostumados os socialistas, víronse multiplicadas dende a chegada dos populares ao poder».

La formación asegura que no cuestiona el derecho de estas personas a presentarse a procesos de selección, trabajar para el concello o adquirir propiedades, pero considera que en este caso existe una posible práctica de nepotismo. En concreto, denuncia que estas personas son contratadas todos los años por el concello o a través de una empresa subcontratada por la administración municipal.

Espazo Común sostiene que esta situación merece ser revisada y reclama conocer cómo se han llevado a cabo las contrataciones y qué procedimientos se han seguido en cada caso. Por este motivo, anuncia que solicitará acceso a todos los expedientes relacionados con estas contrataciones y con los asuntos que, a su juicio, puedan estar vinculados.

La formación señala además que, si no obtiene respuesta a su petición, estudiará la posibilidad de acudir a los tribunales para que se investiguen los hechos y, en su caso, se depuren responsabilidades por el uso de recursos públicos.

La denuncia se produce en un contexto en el que la zona de Seoane está relacionada con la planificación de nuevas infraestructuras energéticas. Según Espazo Común, por las proximidades de la granja mencionada está previsto el trazado de una línea de alta tensión destinada a dar servicio a nuevos parques eólicos. La formación considera necesario aclarar si existe alguna relación entre esta circunstancia y las personas o propiedades a las que hace referencia en su denuncia.

Espazo Común insiste en que su objetivo es que se conozcan los expedientes y se compruebe que las contrataciones municipales se han realizado siguiendo los procedimientos establecidos y con criterios de transparencia. La formación asegura que, si de la documentación se desprendieran irregularidades, correspondería determinar las responsabilidades pertinentes.

Por el momento, se trata de una denuncia política y de una petición de acceso a documentación municipal. No consta en el texto facilitado ninguna resolución administrativa o judicial que determine la existencia de nepotismo o un uso irregular de fondos públicos. La formación anuncia que decidirá sus siguientes pasos una vez tenga acceso a los expedientes que solicita.