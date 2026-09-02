Se enfrentan a dos años de cárcel por robos con tirones en Ourense

Tres asaltos casi consecutivos, perpetrados a plena luz del día y en un intervalo de apenas veinte minutos el 24 de junio de 2022 llegaron este miércoles al Juzgado de lo Penal 2 de Ourense, donde los acusados se enfrentaban a dos años de prisión. Sin embargo, la pareja no se presentó, obligando a la suspensión de la vista previa y a la emisión de una requisitoria con orden de búsqueda y localización para ambos con el fin de obligarlos a comparecer.

Según el escrito de acusación, el periplo delictivo de la pareja, de 44 y 32 años, comenzó a las 12.20 horas en la calle Ensino de la ciudad. Allí, la acusada aprovechó que una mujer se encontraba llamando al telefonillo de un portal para cortarle la correa del bolso y sustraerle un monedero con 75 euros y un teléfono móvil en el que, a posteriori, tan solo dos días más tarde, insertó su propia tarjeta telefónica.

El propio día 24 de junio de 2022, no fue el único delito cometido presuntamente por la pareja. Pocos minutos después, a las 12.26 horas, el escrito recoge un segundo intento en la rúa Hervidero. Allí, de nuevo la mujer, trató de arrebatar el bolso a otra transeúnte por el método del tirón. Al no lograr su propósito, corrió a refugiarse a un vehículo Volkswagen Golf que conducía el otro acusado.

El incidente más grave ocurrió a las 12.40 horas en el barrio do Cuco. Allí, los acusados abordaron por la espalda a otra mujer, «inmovilizándola» para «arrebatarle el bolso violentamente mediante fuertes tirones». El botín en esta ocasión ascendió a documentación, llaves, 30 euros en efectivo, unas gafas valoradas en 300 euros, un móvil tasado en 300,01 euros y un monedero valorado en 50 euros. Tras perpetrar el robo violento, de nuevo huyeron en el coche.

La Fiscalía califica estos hechos como constitutivos de un delito de robo con violencia y un delito de hurto. El Ministerio Público solicita para cada uno de los implicados la pena de dos años de prisión por el robo violento y una multa de dos meses con una cuota diaria de ocho euros por el hurto en la calle Ensino.