El coste del alquiler en Ourense sigue subiendo y marca una nueva cifra récord

Con los estudiantes más rezagados buscando hueco en los pisos disponibles para el curso que ya empieza, el precio del alquiler vuelve a ser noticia en toda España. Ourense no es una excepción y, aunque las rentas siguen distanciadas de gran parte del país, la región termal no escapa de la inflación: tanto la provincia en general como la ciudad de As Burgas marcan este agosto su máximo histórico en cuanto al coste del alquiler.

Ourense marca récord en el precio del alquiler

Así lo indican las últimas estadísticas de Idealista, que sitúan el arrendamiento promedio en la ciudad de Ourense en un precio de 8,7 euros por metro cuadrado este último agosto, la cifra más elevada desde que el portal inmobiliario guarda registros. Esta nueva máxima supone una subida del 6,7% respecto a hace 12 meses, cuando el mercado también estaba en máximos, pero el metro cuadrado se alquilaba por 8,10 euros. Es decir, en tan solo un año un piso promedio de 90 metros cuadrados ha pasado de ser alquilable por 729 euros al mes a 783, 54 euros más por las mismas condiciones.

La subida de precio no afecta solo a la capital, sino a toda la provincia de Ourense. Basándose en las ofertas disponibles a lo largo de los 92 concellos, la media de alquiler se rebaja hasta los 8,2 euros por cada metro cuadrado, pero este precio supone también un máximo desde que se tienen registros en Idealista. En este caso, la renta ha aumentado un 7% desde agosto de 2025; o lo que es lo mismo, 45 euros más al mes en un piso de 90 metros cuadrados.

Entre las capitales más baratas de España

Eso sí, el precio de los alquileres en Ourense sigue siendo considerablemente más bajo que el del resto de Galicia, y también que el de la media estatal. Según los datos de Idealista, las rentas que se pagan en la ciudad de As Burgas son las sextas más baratas de entre las capitales de provincia españolas, solo por encima de las vecinas León y Zamora, Cáceres, Badajoz y Jaén. En este sentido, menos de la mitad de las capitales todavía mantienen alquileres por debajo de los 10 euros por metro cuadrado. La máxima de agosto la marca Madrid, con 23,3 euros por metro cuadrado —2.097 euros por un piso de 90 metros cuadrados, más de 1.300 euros de diferencia respecto a la ciudad de As Burgas—. A nivel provincial, Ourense es la novena región más barata en base a los datos de agosto.

En lo que se refiere a Galicia, los niveles del precio de alquiler no se alejan de la tónica de las estadísticas gallegas en cuanto a economía: Ourense se mantiene pareja respecto a Lugo, con el mismo coste de alquiler en sus capitales y con la región termal tan solo 10 céntimos más por metro cuadrado a nivel provincial, pero ambas marcan distancia con Pontevedra y A Coruña, cuyo precio promedio es tres euros más caro en las Rías Baixas, con 11,1, y un euro y medio más en las Altas, con 9,9. En la provincia del sur, las rentas en Sanxenxo se encuentran completamente disparadas: se deben pagar 23 euros por cada metro cuadrado, un 12% más que en agosto del año pasado y casi tanto como en Madrid, y eso que el promedio ha bajado un euro respecto a julio. Por otra parte, de los diez núcleos poblacionales coruñeses para los que Idealista ofrece datos individuales, solamente Narón y Ferrol tienen alquileres más reducidos que la ciudad de As Burgas, mientras que la máxima la marca la ciudad herculina, con 11,3 euros por metro cuadrado.

Catorce récords desde agosto de 2022

Tanto la provincia como la ciudad de Ourense marcan un nuevo máximo histórico del precio del alquiler en este mes de agosto, pero los datos revelan que encontrar el mercado más caro de la historia en la región termal ha dejado de ser noticia: desde agosto de 2022, los datos mensuales de Idealista han superado el anterior récord de precio hasta en 14 ocasiones distintas; o lo que es lo mismo, casi uno de cada tres informes presentó un pico histórico. Además, el encarecimiento no está respondiendo a bombazos por parte del mercado, sino a un crecimiento sostenido: en este mismo tramo, Ourense encadena 49 meses consecutivos con el alquiler más caro que un año antes, pero, al mismo tiempo, ningún dato tiene una subida interanual que llegue al 14%. Eso sí, a nivel provincial, el precio del alquiler ha sido una anomalía este agosto por su aumento: ha sido la única provincia gallega en la que ha subido el precio respecto a julio, y su encarecimiento del 0,8% supone el cuarto mayor de todo el país, en un contexto en el que 37 de las 51 provincias de la tabla bajaron de precio este mes.