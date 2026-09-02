Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Efecto Halo» al nuevo NaviaCrisis migratoria en CeutaTres cruceros en VigoEl Olimpia Valencia, saturadoMercado de fichajes del CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Activo un incendio forestal en Vilardevós

El fuego comenzó a las 15.40 horas de este miércoles y afecta a una superficie de 10 hectáreas

HRN9m4lbMAAMCpQ

HRN9m4lbMAAMCpQ / @BrifLaza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

La Consellería do Medio Rural ha informado de un incendio forestal activo en la parroquia de Enxames, en el municipio ourensano de Vilardevós.

Así, fuentes del departamento autonómico consultadas por Europa Press, han indicado que el fuego comenzó a las 15.40 horas de este miércoles y afecta a una superficie de 10 hectáreas, según las últimas estimaciones.

Para hacer frente a las llamas movilizaron, por el momento, a tres agentes, siete brigadas, cinco motobombas, una pala, un técnico, cuatro aviones y tres helicópteros.

Noticias relacionadas

Además, la Delegación del Gobierno en Galicia ha indicado que el punto trabaja, de manera coordinada con el dispositivo autonómico, una brigada desplegada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Odie, el perro que acompaña a 111 mayores en una residencia de O Carballiño: «É un máis da casa»
  2. Vuelca un camión que transportaba cerdos en Nogueira de Ramuín y varios terminan en un río
  3. Detenidos tres hombres y otro investigado por una agresión sexual grupal en un local de ocio nocturno de Ourense
  4. Un vacío legal deja sin ayudas para vivienda rural a jóvenes gallegos que compraron entre octubre y diciembre de 2025
  5. La policía busca a un sexagenario como supuesto cuarto implicado en una agresión sexual grupal a una joven en Ourense
  6. «O’Xastre» senegalés que trabaja en Ourense: «A la gente le parecía raro que un hombre cosiese»
  7. El tren Chuchú de Ourense dejará de funcionar a finales de septiembre
  8. Leiro celebra 35 años de Festa da Vendima con las tijeras ya en las viñas

Activo un incendio forestal en Vilardevós

Activo un incendio forestal en Vilardevós

La policía busca a un sexagenario como supuesto cuarto implicado en una agresión sexual grupal a una joven en Ourense

La policía busca a un sexagenario como supuesto cuarto implicado en una agresión sexual grupal a una joven en Ourense

Espacio Común señala «enchufismo» en el concello de O Carballiño

Espacio Común señala «enchufismo» en el concello de O Carballiño

Santa Cristina revivirá el siglo XII con una ruta con imágenes de 360 grados

Santa Cristina revivirá el siglo XII con una ruta con imágenes de 360 grados

El coste del alquiler en Ourense sigue subiendo y marca una nueva cifra récord

El coste del alquiler en Ourense sigue subiendo y marca una nueva cifra récord

La Universidade de Vigo abre sus puertas en Ourense para acoger a los nuevos alumnos con una jornada de orientación

La Universidade de Vigo abre sus puertas en Ourense para acoger a los nuevos alumnos con una jornada de orientación

Arteficial resiste en Ribadavia y cumplirá 20 años este fin de semana

Arteficial resiste en Ribadavia y cumplirá 20 años este fin de semana

Detenidos tres hombres y otro investigado por una agresión sexual grupal en un local de ocio nocturno de Ourense

Detenidos tres hombres y otro investigado por una agresión sexual grupal en un local de ocio nocturno de Ourense
Tracking Pixel Contents