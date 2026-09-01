La Universidade de Vigo abre sus puertas en Ourense para acoger a los nuevos alumnos con una jornada de orientación

Faltan aún siete días para que den oficialmente comienzo las clases, pero desde este lunes la ciudad de As Burgas ya respira ambiente universitario. Y es que la Universidade de Vigo ha organizado su tradicional jornada de bienvenida, dedicada a orientar a los estudiantes que llegan de cero al campus de Ourense acerca de los recursos que encontrarán en esta nueva etapa de su vida. Bajo la música de un DJ en la entrada, refrescos gratis y varias dosis de regalos institucionales, los nuevos alumnos pudieron conocer en el pabellón universitario las diferentes asociaciones y actividades de la universidad, de la mano de sus propios promotores.

El campus de Ourense da la bienvenida al nuevo alumnado

Y es que si algo no se puede decir del campus de Ourense es que haya falta de oportunidades para hacer vida más allá de las aulas, pues, ya sea por deportes, proyectos comunitarios o crecimiento personal, los stands presentes en el recinto no escatiman en planes a tener en cuenta. Así lo demostraba, entre otros, el equipo de Auria Technologies, que este curso afronta por tercera vez el reto ideal para los amantes del automovilismo: diseñar un coche autónomo que poner a prueba nada menos que en el circuito de Silverstone, como parte de la Formula Student UK, en la que participan universidades de todo el mundo. Gran parte del equipo que consiguió situar a su bólido en decimonovena posición en su primera participación y mejorar los resultados el curso pasado ha acabado ya su etapa universitaria, por lo que necesitan renovar el equipo, y no solo con estudiantes de ingenierías: el proyecto cuenta también con departamentos de márketing o contabilidad. Si lo de los novatos no era la tierra, sino el aire, allí también estaba UVigo Aerotech, el equipo ourensano de Ingeniería Espacial, que desarrolla iniciativas de drones de ala fija o cohetería.

Las casetas también informaron sobre las posibilidades en el mundo de la cultura, como las aulas de teatro, el programa Tándem para aprender y enseñar a la vez un idioma extranjero con un nativo, o el club de lectura con el que cuenta el campus. Todo, dentro de un contexto en el que el campus pierde cada vez más su sambenito de residual: «Cada vez é máis atractivo para Galicia e para as familias, é un campus que permite a vida universitaria durante os catro anos cunhas instalacións de todo tipo e con cohesión. Ademais, estar nunha cidade dun tamaño mediano pero con servizos é moito máis atractivo que unha moi grande e impersoal», defendía durante la jornada Carmen García Mateo, la nueva rectora de la UVigo.

Ourense gana atractivo como destino universitario

Y es que Ourense se convierte cada vez más en un destino deseado, como indican las altas notas de corte de carreras como Ingeniería Aeronáutica, Aeroespacial o Relaciones Internacionales, o el hecho de que varias titulaciones cuenten con sobrematrícula; es decir, con más alumnos que plazas disponibles, contando con que una parte acabará eligiendo otra titulación. «Poderiamos atender a máis estudantado, a universidade traballará tanto a nivel organizativo como administrativo para atender a demanda real», asegura Mateo. Este miércoles arranca el sexto llamamiento a matrícula para aquellos grados que aún cuentan con plazas, al que seguirá una convocatoria extraordinaria para cubrir las posibles vacantes.