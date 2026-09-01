Continúan las obras de la subida al Seminario por Vistahermosa

La carretera que conecta Vistahermosa con el Seminario de Ourense, la OU-413, está siendo sometida a una renovación integral promovida por la Xunta de Galicia, con una inversión superior al millón de euros. La actuación afecta a aproximadamente medio kilómetro de esta vía y pretende solucionar tanto el deterioro de la calzada como los problemas de accesibilidad y de las infraestructuras existentes.

Los trabajos necesarios van mucho más allá del asfaltado. El proyecto contempla la renovación completa del firme, la mejora y ampliación de las aceras, la creación de nuevos pasos de peatones y la reorganización de diferentes intersecciones. Además, se dejarán preparadas las instalaciones necesarias para una futura red de semáforos, aunque no se espera necesariamente su instalación en esta actuación.

El hecho más relevante de dicha actuación es que se están renovando y ampliando las redes de abastecimiento de agua y saneamiento debido a que el pasado mes de enero la rotura de una tubería provocó un socavón y daños en prácticamente toda la carretera del Seminario, lo que evidenció de forma patente hasta qué punto estaban las redes subterráneas de la OU-413 en este punto.

Los trabajos comenzaron oficialmente en marzo de 2026, después de que su inicio estuviese inicialmente previsto para octubre de 2025. El proyecto establecía un plazo de ejecución de ocho meses, aunque la fecha definitiva de finalización no está confirmada oficialmente. Como referencia, el calendario inicial apuntaría hacia finales de 2026. La actuación forma parte de un programa de mejora de 13 travesías urbanas de Ourense, dotado con más de 2,8 millones de euros y, una vez finalizadas las obras, seprevé que el concello de Ourense asuma la titularidad de la OU-413.

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El resultado previsto es una vía completamente renovada, con mejor firme, aceras más accesibles, nuevos pasos peatonales, servicios subterráneos renovados, nueva iluminación y una circulación más segura y ordenada.