Eco Auriense se estrena como nueva adjudicataria de la recogida de basura y limpieza viaria en Ourense durante los próximos diez años

La Plaza Mayor de Ourense acogió la presentación oficial del nuevo servicio de recogida de residuos domésticos, gestión de puntos limpios y limpieza viaria. Con este acto, la capital ourensana inicia formalmente una etapa decisiva de la mano de Eco Auriense, una unión temporal de dos empresas, entre ellas la ourensana Copasa, que asume las riendas del contrato para la próxima década, y se ocupará de la limpieza viaria y la limpieza de residuos,

El evento contó con la presencia del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, acompañado por el concejal de Medio Ambiente, Francisco Lorenzo, y una representación de la dirección de la empresa adjudicataria, constituida por la UTE formada por S.A. de Obras y Servicios Copasa y Setec Building, SL. Junto a las autoridades, una treintena de operarios y operarias mostraron de primera mano los primeros vehículos y herramientas que ya han comenzado a patrullar las calles: barredoras de última generación, carritos y triciclos adaptados a la fisonomía de la ciudad.

El acuerdo adjudicado por la Xunta de Gobierno Local tendrá una duración de 10 años (2026-2036) y la oferta de Eco Auriense fue seleccionada tras un minucioso proceso de licitación por ser la propuesta con la mejor relación calidad-precio. Con un importe de 15.222.914 euros al año, (IVA incluido), la propuesta supuso una rebaja del 6,15% sobre el presupuesto de licitación, combinando un importante ahorro público con un incremento real en la dotación técnica.

«El Santo Grial de la contratación pública»

El alcalde valoró c el desenlace del procedimiento, destacando que la adjudicación recayera en una UTE con arraigo local que ofreció la mejor propuesta tanto en el apartado técnico como en el económico.

«Realmente es el Santo Grial de cualquier concesión: dársela a quien hizo la oferta más barata y a la que más ofrecía», subrayó Pérez Jácome durante la presentación.

El regidor aseguró que el cambio se percibirá de forma paulatina en todos los barrios de la ciudad. Durante los próximos meses irán desembarcando paulatinamente los nuevos camiones, contenedores y maquinaria pesada, con la previsión de que la flota esté totalmente desplegada y operativa al 100% el próximo mes de marzo, consolidando un salto de calidad en el mantenimiento urbano de Ourense.

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Asumen el servicio en una situación de tránsito, a la espera además de la larga espera por la renovación de contenedores y la incorporación de la quinta fracción. Además se subsana la renovación de El servicio de limpieza y recogida de basura que gestionaba hasta ahora Eco Ourense estaba en precario desde abril de 2022, lo que provocó un desfase entre los costes reales y las tarifas vigentes que obligaban a un continuo litigio con la anterior c concesionaria para cubrir los déficits que exigía.