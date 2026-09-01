El concello de Cenlle y la Xunta de Galicia renovarán la red de abastecimiento de Laias

La Xunta de Galicia y el Concello de Cenlle destinarán cerca de 580.000 euros a la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la parroquia de Laias, una actuación que beneficiará a cerca de 200 habitantes. El convenio fue firmado este lunes por la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de Cenlle, Rebeca Sotelo.

La intervención busca mejorar la calidad y garantizar la continuidad del suministro de agua, además de reducir las pérdidas provocadas por el mal estado de las tuberías actuales. La Xunta financiará el 80% del proyecto, mientras que el Concello de Cenlle aportará el 20% restante.

En la red de abastecimiento se sustituirá la actual tubería de PVC, que presenta frecuentes roturas y pérdidas de agua, por una nueva conducción de polietileno. También se instalarán elementos auxiliares como llaves de corte, bocas de riego y ventosas, además de ejecutar 48 nuevas conexiones domiciliarias.

Los trabajos también afectarán a la red de saneamiento. Está prevista la renovación de más de 415 metros de tubería en la línea situada paralela a la carretera N-120, junto con la ejecución de 23 ramales de conexión a viviendas. Según la Xunta, estas actuaciones permitirán mejorar el funcionamiento de la red, reducir los vertidos y ampliar el número de vecinos conectados al sistema.

El proyecto aprovechará además las obras para instalar una canalización auxiliar destinada al futuro soterramiento de la red eléctrica, adelantando así parte de una actuación posterior.

Ángeles Vázquez destacó la importancia de renovar las redes de abastecimiento ante los efectos del cambio climático y unas precipitaciones cada vez más irregulares. La conselleira puso a Cenlle como ejemplo de responsabilidad por haber realizado previamente una auditoría del estado de su red, que permitió detectar las necesidades de renovación.

La actuación se integra en un paquete de 31 obras de abastecimiento, saneamiento y depuración programadas por Augas de Galicia para reforzar los servicios hidráulicos en el medio rural, con una inversión global superior a 27,7 millones de euros dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.