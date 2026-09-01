Arteficial resiste en Ribadavia y cumplirá 20 años este fin de semana

En el año 2009 un grupo de "xentiña" de la zona del Ribeiro decidió rebelarse, crear un festival de música, arte y cultura en un formato auténtico, real y accesible para todos. En un contexto donde los festivales se vuelven "macro", las entradas pueden volar hasta los precios inalcanzables o muchos artistas se quedan fuera por no ser más "mainstream", ellos crearon "Arteficial".

Un festival que también es una asociación sin ánimo de lucro y que busca poner en valor la cultura y música gallega a la vez que no desprecia a otros artistas emergentes del panorama nacional e internacional. Completamente gratis, con talleres y ofertas para todas las edades, entre muchas otras cosas más. Como su colaboración con Cruz Roja del Ribeiro que consiste en la recogida de alimentos como entrada simbólica y voluntaria al recinto del festival.

"A nos, non nos interesa chegar as 100.000 persoas. Queremos chegar a un público de calidad, unha proposta cultural de calidade, que é o que estamos tratando de facer. E facelo polo noso territorio onde vivimos e de forma altruista, que é duro pero moi gratificante", explica Manuel Araújo, fundador de la organización.

Apenas cinco meses atrás, la organización creó una cuenta en Goteo, el portal online para conseguir micromecenazco y no desaparecer. En tan solo dos días, consiguieron más de mil euros y tenían 40 en total para tratar de conseguir los 3.000 euros necesarios para asegurar lo mínimo de cara a mantener el festival, pagar a artistas, técnicos, etc. Este martes, por fin se ha hecho oficial: ¡Arteficial cumplirá 20 años!

Así lo anunciaron este primero de septiembre en el Museo Etnolóxico de Ribadavia presentando la vigésima edición de Arteficial que tendrá lugar durante este viernes 4 y sábado 5 de septiembre con un horario desde las 11.00 hasta las 22.30 horas, a excepción de la noche del sábado. En el acto estuvieron presentes Manuel Araújo y Ainhoa Viñuela como representantes de la asociación Arteficial junto a Anxo Manuel Lorenzo, director general de Cultura de la Xunta de Galicia; César Manuel Fernández, alcalde de Ribadavia; y Yolanda Gómez, conselleira de Cultura de Ribadavia.

Presentacion del festival Arteficial en Ribadavia. / Iñaki Osorio

Un programa abierto a todos

"O final as institucións déronse conta da valía da organización e do festival. E tamén a xente respondeu moi ben con esa campaña de goteo, a verdade", comparte Pedro Conde, organizador e artista DJ del festival, que actuará en "Balconde", sin duda una de las propuestas más interesantes de esta edición. Un homenaje a los vecinos por el buen trato hacia la organización en un escenario que ya estaba presente anteriormente y que este año contará con la familia Conde, padre, hijo, primo y hermano, pinchando música para aúnar a todas las generaciones y reforzar aún más ese sentimiento de comunidad entre ellos.

Uno de los motivos por los que el festival presenta un horario diurno es precisamente ese, velar por la comunidad. Arteficial no busca simplemente ocupar un espacio, sino integrarlo en una sociedad sabiendo que la cultura sale de la misma, por lo que buscan crear un entorno en el que todo el mundo sea bienvenido y que deseen estar allí, sin importar su edad o preferencias musicales. "Chegamos a un acordo coa veciñanza tamén nos horarios para non acabar máis tarde das tres e media xa que ó final é totalmente parte do colectivo e do festival, establecer isos diálogos co barrio, a veciñanza e o chegar a esos acordos de convivencia", expresa Araújo.

"Eu penso que é unha oportunidade moi guai de que toda a veciñanza, de todas as cidades pois, veñan a escoitar a unhas bandas que, o mellor, o resto do ano no son accesibles na contorna. Que tes que ir a Vigo ou Compostela. Aquí, son dos días nos que temos música alternativa de boa calidade nunha vila de 5.000 habitantes escasos", completa Pedro Conde.

Mucho más que escenarios musicales

Contarán con un escenario al aire libre, especialmente pensado para esa "convivencia intergeneracional" en el barrio de la Madalena (Barrio da Madalena - Madalena y Buxán), otro interior en la iglesia de la Magdalena pensado para la intimidad que precisan las actuaciones acústicas y el tercero, ubicado en el centro de la propia Ribadavia, donde se darán las últimas actuaciones.

El programa, disponible tanto en su página web como en redes sociales (@festivalarteficial) cuenta con una gran variedad de propuestas. Contarán con varios talleres, entre ellos "Son electrónico", impartido por Jesús Jara e Pablo Puentes como novedad este año para todas las edades a partir de los cinco años que busca profundizar en la música electrónica. Además, contarán con su propia zona comercial con el "Mercado das sementes" un "espazo para pasear, apoiar á creación independente e desfrutar do ambiente da romaría" y otra zona "gastro" en la plaza Buxán.

«A nosa programación, aparte de música, é unha programación cultural accesible para todos os públicos e de balde. A música, claro é o centro de todo xa que temos artistas locaies, internacionaies, e eso é moi importante, pero que tamén tratamos de buscar unha programación para crianzas, adultos, interxeracional, e un ambiente, que mova a todo tipo de públicos, e que poidan disfrutar tanto dun mercado, como de actividades vinculadas o seu patrimonio cultural. Que temos moito máis que só os concertos para vivir unha experiencia única, singular, nun espazo reducido, pero hermosísimo», zanja Araújo.