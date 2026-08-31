La Xunta mejora la conservación de las torres medievales de A Limia

La Xunta inició esta semana los trabajos de limpieza y desbroce de las torres que forman parte del sistema defensivo medieval de A Limia, una actuación a la que destina 12.000 euros con el objetivo de mejorar la conservación y el acceso a estos Bienes de Interés Cultural.

Los trabajos se desarrollan en más de 11.000 metros cuadrados de los enclaves de O Castro, en Sandiás; Firbeda, en Porqueira; y el Castelo da Pena, en Xinzo de Limia. La intervención forma parte del Plan de actuacións arqueolóxicas 2026 del Gobierno gallego, que contempla 38 actuaciones en toda Galicia con un presupuesto cercano a los 700.000 euros. Siete de ellas se desarrollarán en la provincia de Ourense, con una inversión superior a los 150.000 euros.

En la Torre do Castro, la actuación se centra en el desbroce de unos 6.500 metros cuadrados de vegetación alrededor de los restos, con el objetivo de facilitar el acceso al enclave. En Firbeda, la limpieza abarca unos 2.600 metros cuadrados de parcela, con especial atención a la vegetación situada en la base de la torre y en los límites con caminos y propiedades vecinales.

Por su parte, los trabajos en el Castelo da Pena se realizan bajo control arqueológico sobre una superficie de unos 3.000 metros cuadrados. Se emplean desbrozadoras manuales para retirar pequeños árboles y tocones procedentes de anteriores limpiezas, además de ramas secas que dificultan el tránsito. La actuación incluye también la retirada de vegetación que cubre la muralla del recinto fortificado.

La intervención permitirá actuar no solo sobre el entorno inmediato de los restos, sino también sobre aquellos puntos en los que la vegetación dificulta actualmente el tránsito y el acceso a los enclaves. En el caso del Castelo da Pena, la retirada de la vegetación de la muralla permitirá además recuperar la visibilidad de parte del recinto fortificado y facilitar el paso de las personas por su entorno.