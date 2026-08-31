Vuelca un camión que transportaba cerdos en Nogueira de Ramuín y varios terminan en un río
El camión transportaba cerca de 180 animales y el conductor resultó ileso
Susto en la N-120 a la altura del municipio ourensano de Nogueira de Ramuín. Un camión que transportaba cerca de 180 cerdos ha volcado, cayendo varios ejemplares en un río, pero con el conductor del vehículo resultando ileso.
Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 07.40 horas de este lunes y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que el camionero ya estaba fuera del vehículo.
La central de emergencias solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos del Polígono de San Cibrao das Viñas, el GES de Pereiro de Aguiar y los servicios de mantenimiento de la carretera.
Los servicios de emergencias se encuentran en el punto para retirar a los animales, varios de ellos cayeron a un río, y para retirar el vehículo.
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