Actos litúrgicos
Nueve días de celebraciones religiosas y peregrinaciones en el Santuario de Os Milagros
La novena en honor a la Virgen se extenderá hasta el 8 de septiembre con actos religiosos diarios, que ya comenzaron ayer con una misa por emigrantes e inmigrantes, y peregrinaciones temáticas
El Santuario de Os Milagros, en Baños de Molgas, inició ayer la Novena en honor a Nuestra Señora de los Milagros, que se prolongará hasta el próximo 8 de septiembre, jornada de la festividad solemne de la Virgen. Bajo el lema «En el Carballo bendito que Dios floreció, María en el alma su gracia nos sembró», el programa combina las celebraciones religiosas diarias con peregrinaciones y actos especiales.
La primera jornada, celebrada ayer, estuvo dedicada a la intención de emigrantes e inmigrantes. Hasta el 7 de septiembre se celebrarán diariamente la Santa Misa y el rezo de la Novena, además del Santo Rosario. La predicación correrá a cargo de los padres José Ignacio Caamaño Domínguez, superior de la Comunidad de Paúles de Os Milagros, y José Manuel Villar Suárez, rector del santuario.
Entre las citas de los próximos días figura hoy, lunes, la peregrinación de ancianos y enfermos, con misa solemne a las 12.00 horas, mientras que el viernes 4 se celebrará una misa dedicada a la familia y el cuidado de la vida. El sábado 5 será el turno de la peregrinación de la juventud, con misa a las 7.30 horas.
La víspera de la festividad, el lunes 7, tendrá lugar a las 23.00 horas el tradicional Rosario de Antorchas, acompañado de un espectáculo de luz y sonido. El programa culminará el martes 8 con la eucaristía solemne de las 12.00 horas y la posterior procesión con la imagen de la Virgen.
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