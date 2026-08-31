Cientos de mayores acuden a la misa de la Novena a la Vigen de los Milagros

La transición entre agosto y septiembre en Ourense la marca la Novena en Monte Medo, Baños de Molgas. Una tradición que comenzó el pasado domingo 30 de agosto y que encontrará su término el próximo martes día 8 de septiembre.

Así, este lunes 31 de agosto, más de 550 mayores, según la Fundación San Rosendo, junto a varios trabajadores de centros y residencias acudían a la misa que que la Novena a la Virgen de Los Milagros dedica a los «ancianos y enfermos». Tuvo lugar a las doce y fue oficiada por el obispo de Ourense, José Leonardo Lemos Montanet. Desde la misa se buscó transmitir a los presentes la voluntad de Dios para cuidar de estos mayores y enfermos, así como ofrecer el santuario de Monte Medo no solo como un lugar de peregrinación sino también como un refugio de paz y consuelo a tiempo completo para aquellos que deseen acercarse.

Al encuentro en el santuario también acudieron el alcalde de Baños de Molgas, Manuel Ángel Fernández Movilla; la conselleira de de Política Social e Igualdad, Fabiola García, el presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gavela, entre otros, quienes destacaron la relevancia del enclave en la historia ourensana y para sus habitantes además de elogiar a la Fundación San Rosendo y «agradecer su labor incansable, por atender, por mimar a todas las personas con necesidades especiales o con discapacidad».

El alcalde de Baños de Molgas, Manuel Ángel Fernández junto a la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García. / Iñaki Osorio

Tras la misa, acudieron a la residencia para personas con discapacidad y mayores «Nuestra Señora de Los Milagros» en las inmediaciones del monte para presenciar como público una obra de teatro ofrecida por los propios mayores del centro.

En los alrededores del santuario, como cada año, curiosos y exporádicos pudieron disfrutar de una jornada de romería con varios puestos tanto de comida tradicional, entre los que no podía faltar el pulpo o el churrasco a precio popular. Como aquellos puestos con rosquillas, bica o varios productos clásicos e infalibles en cada edición. Se podían ver varios puestos de ropa y accesorios, pero también muchos de velas, incienso y otros productos derivados para el rezo y la oración. La mayoría de los puestos y también los espacios dedicados a la hostelería permanecerán allí hasta el fin de la Novena de este año la próxima semana.

Este martes, primero de septiembre, estará dedicado a los cristianos perseguidos y misioneros. Le sigue el miércoles día 2 el dedicado a los pobres y necesitados. El jueves día 3 de septiembre es para los sacerdotes y vocaciones.

Mientras que el 4 de septiembre se dedica a la familia cristiana y defensa de la vida, el 5 de septiembre es para los jóvenes y nueva evangelización.

Continúan el día 6 de septiembre con la jornada para la Iglesia diocesana y el 7 de septiembre a la vida consagrada.

El santuario ofrece además varias misas a lo largo del día y también el Rosario a las 18.30 horas, hasta la última noche del día 7 en la que los fieles acompañarán, como cada año, a la virgen con antorchas y velas.n