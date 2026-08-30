Leiro celebra 35 años de Festa da Vendima con las tijeras ya en las viñas

El sol de septiembre volvió a caer sobre Leiro y las carrozas volvieron a echarse a la calle. Familias, vecinos y charangas recorrieron este domingo el camino entre Gabino Bugallal y el campo da feira para celebrar, por trigésimo quinto año, una fiesta que tiene en la uva su principio y su final. Solo que esta vez, empezó in media res, con la cosecha ya comenzada.

La Festa da Vendima, declarada de Interés Turístico de Galicia, había marcado tradicionalmente el comienzo de la recogida de la uva. Este año,sin embargo, por primera vez, las tijeras ya habían entrado en las viñas cuando llegó la celebración de esta jornada dominical. En la Denominación de Origen Ribeiro, llevan más de una quincena de díasde campaña yesa vendimiamás madrugadora, necesaria por cuestiones meteorológicas, se hizo notar en la fiesta y principalmente en su mayor despliegue: el desfile de carrozas.

Los tradicionales tractores decorados se redujeron a menos de una decena porque primero es lo primero, «a festa sí, pero para que a haxa, hai que traballar», comentaban los mayores alabando que este año, a diferencia del pasado, el sol acompañó en el desfile, pero también en las viñas, por lo que en la fiesta lucieron las primeras uvas de «unha vendima de moita calidade».

Así que, aún con alguna carroza menos, el concello de la comarca de O Ribeiro volvió a sacar a la calle una tradición que habla de su paisaje, de sus familias y de un oficio que pasa de generación en generación. Para festejarlo, la jornada central comenzó a las diez de la mañana con la recepción de los tradicionales racimos para el concurso y dos horas más tarde la Praza do Cruceiro fue el escenario elegido para el pistoletazo de salida con el pregóna cargo de la actriz y directora Mabel Lozano, que desde hace unos años veranea en el municipio, donde ya la consideran una más.

Después llegó el momento más especial: el desfile de carrozas. Los vecinos volvieron a convertir sus tractores en pequeñas escenas de la vida de la viña, recreando los distintos pasos de la producción del vino—y alguna que otra secuencia más cotidiana— mientras las charangas ponían la banda sonora a un paseo en el que participaron todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores...y los animales; perros,y asnos también se sumaron a la comitiva.

La programación continuó con la vista en la carretera con la octava Concentración de Coches Clásicos, que finalizó el recorrido antes de dar paso al mercado artesanal, la comida popular, los concursos de acios y carrozas, el fútbol de veteranos y el certamen de Corais da Vendimia. Todo ello en una fiesta en la que también hubo reconocimiento para quienes sostienen el Ribeiro durante todo el año« éunha homenaxe ao esforzo dos viticultores e a todas as persoas que manteñen vivo o Ribeiro», destacó el presidente provincial, Luis Menor, que no se quiso perder una cita que, esta vez, no inauguró la vendimia, pero la celebró por lo alto.