La vendimia avanza a buen ritmo en las denominaciones de origen ourensanas, pese a las lluvias que ralentizan los trabajos

La provincia de Ourense se encuentra en pleno corazón de una de las campañas vitivinícolas más singulares, madrugadoras y complejas de su historia reciente. Tras una quincena de vendimia en las denominaciones de origen ourensanas, los cálculos y las previsiones progresan adecuadamente, espoleados por una uva de «extraordinaria calidad» y un mercado internacional que «no deja de demandar los blancos de la provincia». Todo ello bajo el manto de un verano atípico, donde a un período estival seco y caluroso le ha seguido una semana de persistentes frentes lluviosos que han obligado a las bodegas a ir «a parones» y regular el ritmo de entrada en los lagares.

Valdeorras y el godello

La Denominación de Origen Valdeorras ha sido una de las más veloces en pisar el acelerador en esta campaña. Con los trabajos iniciados de manera generalizada el pasado 13 de agosto, la comarca vive lo que el director técnico del Consello Regulador, Jorge Mazaira, califica como «un disparo total» con «un ritmo de recogida frenético»..

Hasta el momento, un total de 26 bodegas —de las 41 inscritas en la denominación— ya se encuentran plenamente operativas. Los datos oficiales recopilados hasta el día de ayer sitúan el volumen total recogido en torno a los 2,4 y 2,5 millones de kilos de uva, una cifra «muy importante para estas alturas de agosto». El empuje definitivo en el tonelaje se ha producido tras la entrada en campaña de grandes productores, como la Cooperativa de O Barco, que comenzó a procesar uva hace apenas cuatro días, provocando una escalada en el volumen diario registrado.

En esta denominación, como en las otras tres ourensanas, la lluvia ha sido un factor a tener en cuenta, pero desde aquí ensalzan que, lejos de suponer un contratiempo insalvable, «esta lluvia suave está teniendo un impacto excelente» en la calidad final de la cosecha, porque la hidratación sobrevenida «beneficia de manera especial a los viñedos situados en terrenos de composición más granítica y pizarrosa. En estas zonas, el agua permite que la uva se recupere del estrés hídrico acumulado durante el verano, ganando volumen de mosto y equilibrando los parámetros de acidez y grado alcohólico», presume Mazaira, quien adelanta que «a este ritmo» la vendimia con su buque insignia, el godello, llegará a su fin «antes de que termine septiembre».

Calma en O Ribeiro

En la Denominación de Origen Ribeiro, la situación se vive con una tensa calma y una planificación milimétrica. Según explica el secretario gerente del Consello Regulador, Luis Vázquez, el inicio de los trabajos «ha sido pausado y muy selectivo». Hasta el momento, el organismo tiene registradas 22 bodegas y un centro de recogida en funcionamiento, las cuales concentran sus esfuerzos en las parcelas de maduración más temprana.

Por ahora, los viticultores del Ribeiro han llevado a las tolvas unos 700.000 kilos de uva, correspondientes de forma exclusiva a las variedades nobles de godello y treixadura. Al igual que en el resto de la provincia, la inestabilidad atmosférica de la última semana ha obligado a las cuadrillas a trabajar de forma intermitente, adaptando las jornadas a las treguas que ofrece el cielo. Sin embargo, este inicio a medio gas no empaña las expectativas de la denominación. Las estimaciones que maneja el Consello Regulador para el cierre de la campaña— previsto para finales de septiembre— son superar los 9 millones de kilos de uva.

Para entender la dimensión y el significado de esta vendimia en O Ribeiro, es obligado poner el foco en Viña Costeira. La cooperativa gestiona aproximadamente el 30% de toda la superficie cultivada en la D.O. Ribeiro. Desde ella, el director de viticultura, Carlos Alberto, tiene claro que «la campaña actual pasará a los anales de Viña Costeira como una de las más tempranas en sus 58 años de historia. Empezar en el mes de agosto a vendimiar es algo completamente excepcional; solo tenemos registros similares el 30 de agosto de 2011 y el 31 de agosto de 2017».

Este histórico adelanto ha traído consigo importantes retos logísticos, principalmente en la contratación de mano de obra. Actualmente, Viña Costeira trabaja con cuadrillas de entre 30 y 35 personas que en una jornada ordinaria son capaces de cosechar 900 cajas diarias de 20 kilos cada una, lo que supone 18.000 kilos de una expectativa total de «llegar a los 3 millones de kilos, sobre todo entre treixadura y godello».

«Al ralentí» en Monterrei

La Denominación de Origen Monterrei se suma al mapa de la vendimia ourensana con un arranque caracterizado por la «prudencia y la ralentización de las tareas», según detalla su director técnico, Miguel López.

Los más meridionales fueron los últimos en empezar a vendimiar y lo hicieron el 17 de agosto. Desde entonces, de las 30 bodegas inscritas al amparo de la D.O. Monterrei, son 15 las que han abierto sus puertas para recibir las primeras partidas de uva. Al igual que en las restantes denominaciones, el blanco es el gran protagonista de estas jornadas iniciales, con la variedad godello como estandarte indiscutible. Hasta el momento, los viticultores de la comarca han introducido en las prensas «unos 250.000 kilos de uva».

Nubes en la Ribeira Sacra

Desde las orillas del Sil, el presidente del Consello Regulador Ribeira Sacra, Antonio Lombardía, habla de «preocupación» y no por la vendimia, sino por el único factor que no pueden controlar: el tiempo.

Hasta la fecha, se encuentran activas 40 de las 93 bodegas inscritas en el Consello Regulador.. Los datos oficiales acumulados registran un total de 450.000 kilos de uva cosechados, con una preponderancia de las variedades blancas. «Se han recogido 250.000 kilos de godello y 150.000 kilos de mencía, un dato que responde al crecimiento que está experimentando la uva blanca en una denominación de origen que históricamente ha sido territorio casi exclusivo de tintos. El año pasado superamos por primera vez el millón de kilos de uva blanca y este año esperamos rebasar esa cifra», narra Lombardía

Sin embargo, el optimismo de un consello que espera superar los 5,6 millones de kilos de uva se vensombrecidodo por los «cinco días de lluvia» que han azotado la zona durante esta semana. «La uva, que presentaba un estado sanitario impecable, pero un tamaño muy reducido debido a la sequía, ha comenzado a absorber agua de manera masiva a través de las raíces. El riesgo reside en que, si no poseen la suficiente elasticidad en su piel, el exceso de hidratación puede provocar que el grano se agriete. Si ahora vuelve el calor intenso sobre las uvas agrietadas, nos enfrentaríamos a graves problemas de botrytis», advierte el presidente del Consello, que la vendimia avanza «mirando el cielo, pero con confianza en una uva de una gran calidad».