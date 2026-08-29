El tren Chuchú de Ourense dejará de funcionar a finales de septiembre

El tren Chuchú de Ourense tiene los días contados en su actual formato. El alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, anunció que el servicio dejará de funcionar a finales de septiembre y que, tras una versión infantil y gratuita durante las próximas Navidades, será sustituido en febrero de 2027 por un nuevo tren turístico gestionado mediante una concesión privada específica.

El actual tren turístico, que el alcalde define como «el bus turístico más barato de España», presta actualmente el servicio a un precio de 0,85 euros, pero su último servicio, tal y como se lo conoce en la actualidad y bajo esa tarifa, llegará en un plazo de un mes. Durante las Navidades volverá a circular, pero en este caso como un tren infantil navideño y gratuito, siguiendo el modelo de las pasadas fiestas.

Así lo ha hecho saber este sábado el regidor municipal de la ciudad de As Burgas empleando su red social X para recordar su objetivo de transformar por completo el servicio de un tren también conocido como tren termal. Para ello, ha adelantado que el siguiente cambio llegará en febrero de 2027, cuando comenzará a funcionar el nuevo servicio de tren turístico.

Según anunció Jácome, contará con «una concesión privada específica» y tendrá un precio situado en los niveles de «mercado de los buses turísticos de otras ciudades». El actual tren será sustituido definitivamente cuando la empresa concesionaria reciba un nuevo vehículo, que será eléctrico.

El cambio supone un nuevo horizonte para el tren Chuchú que ya en el mes de enero vivió la pérdida de su faceta como tren termal, porque hasta ese mes funcionaba como un servicio mixto que combinaba el desplazamiento hacia las instalaciones termales con un recorrido de carácter turístico.

Según explicó entonces el Concello, «una parte importante de las personas usuarias, muchas de ellas turistas, no utilizaban el tren para acceder a las termas, sino únicamente para realizar el recorrido. Esto generaba una percepción de trayecto excesivamente largo y poco comprensible para quien no tenía como destino final las termas». Esta circunstancia llevó al gobierno local a plantear una diferenciación entre ambos servicios.

El bus número 5

Con esa reorganización a comienzos de este mismo año, el acceso a las termas se realiza desde el pasado 25 de enero mediante el bus urbano de la línea 5, que conecta con el aparcamiento de Reza, desde donde se accede a las instalaciones termales a través de la pasarela peatonal.

El tren, por su parte, pasó a plantearse como un servicio turístico propiamente dicho, con un recorrido específico por distintos puntos de interés de la ciudad y su entorno. El itinerario anunciado en enero partía de la Praza Maior, llegaba hasta la Ponte Vella y continuaba por la ribera del río hasta la zona del Tinteiro, para regresar posteriormente al punto de origen. Ahora, el anuncio del alcalde establece un nuevo calendario para esa transformación con febrero de 2027 como horizonte para despedirse, por completo, del tren Chuchú.