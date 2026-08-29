Las tiendas de recuerdos en Ourense celebran las cifras de agosto pese a que «aunque cada vez vienen más turistas, pero gastan menos»

El mes de agosto es uno de los mejores meses de cara a hacer caja para los negocios que, entre otros, se dedican a la venta de suvenires. Un hito casi inalterable en el tiempo para todos aquellos que desean un recuerdo que quepa en la maleta de aquel maravilloso viaje.

Cabe preguntarse si con la llegada de turistas a una ciudad, le sigue el beneficio. Sobre todo, para aquellos que trabajan en el comercio local y dependen de estas ventas al detalle, que bien acaban siendo un imán de nevera.

Y es que los turistas han aumentado considerablemente su influencia y paso por Ourense y por todo el mundo. Cada vez se viaja más, hay más curiosidad por ver sitios nuevos y además, las conexiones y facilidades para hacerlo son mayores.

Es el propio caso de Ourense, como bien explica Ana María Fernández, encargada de la Tenda Artesana que hace esquina en la Plaza Mayor ourensana. Según apunta, «la llegada del AVE influyó mucho» y eso favorece que nuevos visitantes se acerquen a la ciudad. «El verano para nosotros ha mejorado con el tema del AVE. Cada vez hay más turistas, cada vez se ve más gente. Y sí, el tren evidentemente ha mejorado el turismo dentro de la península, dentro de España», asegura.

La tienda es un tanto especial ya que los beneficios van destinados a la asociación Aixiña, un colectivo sin ánimo de lucro que se centra en la ayuda de personas con discapacidad física, parálisis cerebral, daño cerebral y tercera edad dependiente. Además cuenta con un gran y variado muestrario para saciar cualquier tipo de gusto por lo que se puede encontrar desde la típica postal, hasta adentrarse en el mundo de lo esotérico que «cada vez sale más», explica Ana María.

Sin embargo, en opinión de esta trabajadora, no siempre uno ha de fiarse de lo que se observa a simple vista . «Es como un bar donde es posible que veas un montón de gente, igual que en un terraza, pero no son datos objetivos. Lo lo objetivo son los cálculos».

A sus ojos, el panorama ha cambiado bastante en los últimos años. Cada vez se viaja más pero la vida también se encarece más con lo que, consecuentemente, esto afecta a las compras que se hacen durante los viajes.

«Si hay algo que sea muy económico y que esté bien presentado, se vende bien. Por ejemplo, tenemos algunas bandejas que cuestan entre tres y cuatro euros que van con caja de presentación o imanes que pueden salir por dos euros y otros algo mejores de calidad que pueden llegar a los cuatro euros», concreta Ana María. Por eso, está convencida de que si el visitante ve algún regalo con «bandejita o alguna cestita que cueste cuatro euros, puede comprarlo como regalo pero si no, la gente se va a lo más económico, cositas más pequeñas».

Sin embargo, los turistas que vienen de fuera no parecen medir tanto el gasto. «Se nota que el poder adquisitivo de la gente ha bajado, y sobre todo en España, en la gente de aquí», comenta la dependienta.

La tienda Ourense Gourmet, en la rúa da Paz de Ourense. / Brevebretema

Un caso que también se da en la tienda Galicia Gourmet, ubicada en la rúa da Paz. La gastronomía gallega se está convirtiendo en un recuerdo de viaje. Los turistas que visitan Galicia no solo buscan fotografías y suvenires sino que cada vez más hacen hueco en sus maletas para llevarse algunos de los sabores de la comunidad.

Según explica Merche Losada, el verano está siendo «muy bueno». De esta manera, apunta que concretamente este mes de agosto ha sido para ellos el mejor en la tienda desde su apertura hace ya tres años.

En este establecimiento también corroboran la versión de Ana María y su tienda artesanal: a los españoles les cuesta más gastar. Son sobre todo los franceses quienes aseguran que los precios del vino son muy baratos. «Hasta se sorprenden», explica Merche. También apunta el aumento de la visita de asiáticos que sorprende para bien y casi siempre se llevan conservas. «La que más triunfa es la de pulpo», sentencia.

Productos que permiten llevarse una pequeña parte de Ourense o bien comérselo. Pero sea como sea, lo importante es que los turistas e sigan viniendo y disfrutando de la ciudad y todo lo que esta pueda dar.