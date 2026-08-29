Patrimonio confirma que las obras en la Casa de Baños de Ourense carecían de autorización

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta ha confirmado oficialmente al grupo municipal del PSOE que las obras de demolición que el Concello de Ourense ejecutó en la Casa de Baños de Outeiro se realizaron sin contar con la preceptiva autorización de la Consellería de Cultura. Así consta en la contestación oficial remitida por la administración autonómica a los socialistas , emitida tras el escrito de denuncia que el PSOE presentó el pasado 14 de agosto ante el Servizo do Patrimonio Cultural.

La respuesta de la Xunta, firmada por la directora territorial Sandra Quintas, detalla que Patrimonio tuvo conocimiento de los derribos el 12 de agosto y notificó ese mismo día un oficio al Concello exigiendo la paralización inmediata por tratarse de un inmueble con doble catalogación y protección—estructural e integral—. Sin embargo, el 14 de agosto, los inspectores autonómicos comprobaron que el Concello había ignorado la orden y mantenía las obras activas. . Ante esto, Patrimonio requirió la intervención urgente de la Policía Autonómica para levantar acta de los trabajos.

Tras analizar el informe policial y el dictamen del arquitecto del servicio, el director xeral de Patrimonio notificó el 25 de agosto una resolución al Concello donde advierte formalmente de que, al carecer de autorización, los hechos «pueden suponer una infracción en materia de protección del patrimonio cultural de Galicia».

Críticas socialistas

A raíz de la respuesta obtenida, la portavoz socialista, Natalia González ha calificado la situación de «especialmente grave». «Esto ya no es una cuestión de interpretación política; es la propia Dirección Xeral la que deja por escrito que las actuaciones carecían de la autorización», señala González, quien exige saber «quién decidió continuar, con qué informes y bajo qué responsabilidad»— mismas preguntas que ya la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego entregó a Fiscalía para que estudie el procedimiento y si pudiese suponer delito.

El informe remitido por Cultura obliga ahora al Concello a presentar de urgencia un proyecto técnico para dirigir el desmontaje y la consolidación de las partes que aún quedan en pie, así como un inventario para garantizar la custodia de los elementos históricos y termales que hayan sido retirados.

González ha criticado además que, mientras todo esto pasaba, la junta de gobierno de Jácome aprobó apresuradamente una declaración de emergencia este jueves para intentar dar cobertura a unos trabajos que «ya llevaban semanas ejecutándose» sin permiso. Por todo ello, el PSOE trasladará la situación en el Parlamento de Galicia.