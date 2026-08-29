Los gimnasios ourensanos cambian el ritmo de la vuelta al cole: la demanda se retrasa hasta mediados de septiembre

El regreso a la rutina suele venir acompañado de buenos propósitos. Volver a madrugar, recuperar los horarios, organizar las comidas y, para muchos, empezar a hacer deporte. Durante años, el final de agosto y los primeros días de septiembre marcaban el momento en el que los gimnasios de Ourense comenzaban a recibir consultas de personas decididas a cambiar sus hábitos después del verano. Pero esa costumbre también está cambiando. Cada vez son más quienes se interesan por empezar a entrenar, aunque no necesariamente lo hacen coincidiendo con la vuelta al cole.

En 720 Gym Club y Athletics Centro de Entrenamiento coinciden en que el interés por hacer deporte continúa creciendo y que cada vez son más las personas que recurren a los gimnasios para conseguirlo. Pero también detectan un cambio en el tipo de entrenamiento que buscan. Frente a la idea de acudir simplemente a una sala de máquinas para hacer ejercicio por libre, gana peso la demanda de entrenamientos dirigidos, con una planificación y un acompañamiento más definidos.

También ha cambiado el calendario. Brais Ansia, socio de 720 Gym, explica que hace años las consultas se concentraban «a finales del mes de agosto o comienzos de septiembre». Ahora, sin embargo, el movimiento se retrasa. «Se debe a que cada vez todo el mundo, no solo los ourensanos, alarga más el verano a causa de las altas temperaturas, y no se asocian las vacaciones con hacer ejercicio», apunta. Por eso, las consultas llegan cada vez más tarde: «Esperan para consultar a mediados de septiembre para comenzar a finales o a principios de octubre».

En Athletics Centro de Entrenamiento observan una evolución similar. Aldara Fernández señala que en su centro también aumenta la demanda a mediados de septiembre, cuando las rutinas empiezan a estar «más establecidas, mientras que agosto y principios de septiembre es la temporada de valorar servicios», indica.

Un cambio en el perfil de usuario

Pero si hay algo en lo que coinciden especialmente ambos centros es en el motivo que lleva a sus clientes a cruzar la puerta: «El objetivo ya no es únicamente estético. La gente ya no viene por una cuestión de querer bajar barriga, vienen por salud», explican desde ambos gimnasios.

El cambio puede parecer pequeño, pero detrás hay una transformación en la manera de entender el ejercicio. El entrenamiento deja de ser una herramienta asociada exclusivamente a la imagen y gana espacio como parte de los cuidados cotidianos. Aldara Fernández lo resume con una imagen muy concreta: «Hace años que ya no escuchamos nada de la operación bikini. Lo que oímos es gente que viene porque se ha dado cuenta de que se ahoga al subir escaleras». Para Fernández, ese cambio de prioridades resulta «muy bonito ver que se prioriza la salud por encima de la belleza».

Además, los centros deportivos apuntan otro cambio, ya no hay un perfil de usuario concreto. «Viene todo tipo de personas y de todas las edades, los perfiles son muy variados, aunque lo que notamos es que la mayor parte que crea una rutina prolongada se encuentra entre los 30 y los 60 años», dice la cofundadora de Athletics, sobre un gimnasio en el que destaca «las clases personalizadas, con un entrenador para grupos de 6 personas, que no hacen lo mismo, sino que tienen un entrenamiento adaptado a sus objetivos».

Explicación similar arroja Brais Ansia desde 720 Gym, «no somos un gimnasio comercial, por así decirlo, tenemos grupos reducidos, que es lo que más se demanda, por el trato más cercano y adecuado a cada perfil, en nuestro caso, gente de mediana edad que ya sabe lo que quiere y tiene unos objetivos».

Así que, aunque septiembre siga siendo sinónimo de nuevos comienzos, los gimnasios ourensanos ya no esperan la misma avalancha de hace años. Primero toca deshacer las maletas, recuperar horarios y volver a poner en marcha la rutina. Después llegará el momento de ponerse las zapatillas. Para algunos será en septiembre y para otros habrá que esperar hasta octubre, pero el propósito parece ser el mismo: ponerse en forma, pero, ahora, también por dentro.