Ribadavia viaja al pasado en la 37ª edición de su Festa da Istoria: «Me gusta que sea un pueblo medieval»

Ribadavia viaja en el tiempo a la época medieval este fin de semana para conmemorar la 37ª edición de su Festa da Istoria. Las calles se llenaron de vecinos y turistas vestidos para recrear distintos oficios y clases sociales durante la celebración, declarada de Interés Turístico Nacional.

Los de la comarca del Ribeiro están listos para regresar al pasado. A las ropas y accesorios, como espadas o diademas de flores, se les suma el cambio de dinero. Los euros se convierten en maravedíes durante los tres días que dura la fiesta; en el Concello cambian 20 euros por 18 maravedíes o 10 euros por 9 maravedíes, al gusto del consumidor. Una iniciativa más que ayuda a que la experiencia sea totalmente inmersiva.

La jornada del sábado 29 amaneció con el Mercado Medieval y la apertura del Banco da Alhóndiga. A las 11:00h tuvo lugar el plato fuerte: el Gran Desfile da Istoria. En él participaron desde bufones a malabaristas, gente con barriles y cántaros, músicos con panderetas, gaitas y tambores... Finalmente, el rey y la reina fueron recibidos mientras montaban a caballo en la Praza Maior, donde los esperaban cientos de personas con sus familiares y amigos para escuchar el pregón a cargo del Teatro da Istoria y el nombramiento de los Notables.

Un malabarista, durante el desfile. / Brevebretema

A las 12:00h se abrieron las puertas del castillo, y media hora más tarde se llevó a cabo un baile medieval de danzas antiguas, en el que participaban solo mujeres, niñas y dos niños. A las 13:00h los más pequeños se volvieron protagonistas con un ajedrez viviente en el que las blancas representaban a Bernardino Pérez Sarmiento y las negras a su sobrino Francisco, a la vez que en la Rúa dos Fornos la comitiva nupcial anunciaba la Boda Judía, que se recreó a las 14:00h.

A las 13:30h hubo el Duelo de Cabaleiros en el auditorio, protagonizado por Especialistas Hípica Celta, y una hora después unha exhibición de cetrería en la plaza. La tarde siguió con el VIII Certame de Vestimenta Medieval, los Tabaleiros da Istoria tocando los tambores por las calles y la Carrera de Pipotes, a las 18:30h. A las 19h le tocó de nuevo el turno a la cetrería en la Veronza, donde media hora después fue el Gran Torneo Medieval. El día finalizó con baile medieval, el cierre del Banco de la Alhóndiga y el concierto del grupo folk A Roda, a las 23:00h.

El baile medieval, en la Praza Maior. / Brevebretema

El domingo 30 abre el Mercado Artesanal desde las 12:00h hasta las 21:00h en las calles y plazas del casco histórico. La música está presente durante toda la jornada para animar la despedida de la fiesta.

Para vecinos y turistas

La Festa da Istoria atrae tanto a los turistas curiosos como a los vecinos de toda la vida. Laura Fernández y Lorena Alonso son de Ribadavia, y aseguran que disfrutan de la celebración porque «es un día diferente, te vistes distinto. Consideras otra época que es de tradición». Lo que más les gusta es «el movimiento de la gente en la zona vieja, eso es lo más bonito» y «pasar la tarde con tus amigos y ver a todo el mundo». Añaden que «parece otro pueblo totalmente diferente y parece que estamos en otra época».

Laura Fernández, Lorena Alonso, Patricia Alonso y Lorena Gallego. / Brevebretema

Por su parte, Eva González tiene raíces gallegas y su generación es la primera de su familia que nació en México. Aun así, acude a esta fiesta porque le encanta «la etnografía del pueblo, que sea medieval en sí y no haya que inventarse nada para que lo parezca».