Vecinos de Viana do Bolo, de nuevo «en una preocupación constante» por las lluvias

Desde el pasado miércoles 26 de agosto se instaló en la provincia de Ourense un episodio de lluvias y tormentas bastante irregular. Las zonas más afectadas fueron el sur y suroeste, especialmente Baixa Limia, Entrimo, Muíños, Xinzo, Verín y Monterrei, donde se acumularon cantidades importantes y se produjeron chubascos localmente fuertes. También hubo bastante actividad en el noroeste y la Ribeira Sacra. En cambio, Ourense ciudad, O Carballiño, Ribeiro y buena parte de Valdeorras tuvieron lluvias más moderadas e intermitentes.

El episodio empezó a remitir este viernes 28, después de varios días de ambiente fresco y precipitaciones. En general, no ha sido una situación de lluvias extraordinarias generalizadas en toda la provincia, sino un episodio muy desigual, con núcleos concretos donde descargó con intensidad. En Viana do Bolo y otras zonas que todavía arrastran los daños de las inundaciones de junio, la preocupación ha sido mayor por la vulnerabilidad del terreno y de las infraestructuras.

Precisamente, Viana do Bolo merece una atención especial porque el municipio todavía se encuentra afectado por las graves consecuencias de estas inundaciones. Las lluvias de estos últimos días han vuelto a poner a prueba un territorio y unas infraestructuras que aún no se han recuperado por completo, aumentando la preocupación entre los vecinos y obligando a mantener una vigilancia especial ante posibles nuevos episodios de escorrentías, desprendimientos o problemas en las vías de comunicación.

Así las cosas, el presidente de la diputación de Ourense, Luis Menor, mantuvo una reunión con representantes de Unións Agrarias y de asociaciones vecinales de Viana do Bolo .

Durante el encuentro, los representantes trasladaron al presidente provincial su preocupación por los daños que todavía permanecen y solicitaron que se acometan con la mayor urgencia posible a lo que Luis Menor respondió que conoce y comparte la preocupación de los vecinos, así como que «la Diputación asumirá sus competencias y seguirá colaborando con el Concello y con el resto de las administraciones».

Una reunión que María Páez, responsable de Unións Agrarias en Viana do Bolo calificó de «productiva» aunque «los resultados ya se verán». La prioridad de la Diputación de Ourense versa sobre el vial provincial, es decir la carretera OU-0904, que conecta la aldea de O Castro con Pixeiros, la cual la Diputación aseguró que se reparará por vía «urgente».

Aunque esto no es lo único que apremia a los vecinos de la zona quienes, debido a las últimas precipitaciones han revivido el temor a que la riada suceda de nuevo. «Desde el 17 de junio, pues hubo, yo creo que tiempo suficiente para hacer cosas que había que haber hecho que no se han hecho. Aquí no se hizo nada» expresa Paez, además de representante de Unións, fue una vecina afectada más. «Porque yo te digo más, soy titular de una explotación que me faltan 20 hectáreas de mi base territorial y nadie me ha dado una solución. Y entonces, claro, yo también es lo que te estoy diciendo. Aquí nadie ha hecho sus deberes».

Explica que la propia asociación decidió movilizarse al respecto ante el pasotismo de las administraciones. «Como yo estoy en Unións Agrarias, se decidió hacer una reunión con todos los afectados el día 20 de agosto, ¿no? Y en esa reunión, pues hemos abordado que aquí no se había hecho nada» relata la responsable, «Bueno, se hicieron cosas, es decir, la Confederación estuvo trabajando en el plan de emergencia, estuvo limpiando, sigue limpiando y está trabajando ahí ahora mismo. El único que está trabajando y sigue trabajando es la Confederación Hidrográfica».

El encuentro con la diputación tuvo lugar este jueves. El próximo será el día 1 con la nueva alcaldesa de Viana do Bolo, Graciela Diéguez, quien ya se reunió con los vecinos afectados tras tomar posesión del cargo unos días atrás. Diéguez adelanta que «estamos con eles e entendemos perfectamente o seu nerviosismo» y asegura que también mantendrá reuniones con el resto de órganos implicados. Habrá otras programas tanto con la Dirección General de Montes y la Dirección General de Ganadería de la Xunta de Galicia para tratar la situación.

Paez explica que también queda pendiente una reunión con la Conferación Hidrográfica para resolver qué van a hacer con el cuace del río, entre otros. «Y demos gracias a Dios que ha llovido, porque así hemos visto lo que va a pasar en el invierno», zanja la responsable.

La riada dejó a numerosos afectados en varias poblaciones de la zona, como es el caso de María Rosario Fidalgo, vecina de Pradocabalos, que ve cómo la administración ignora el problema y tampoco lo previene de cara al próximo invierno.«Si hubiera un cuarto puesto después del tercer mundo, seríamos nosotros», afirma.

Explica que fueron los vecinos quienes crearon la plataforma de «Afectados pola riada» y es ahí donde comparten todo ya que lo único que obtienen es «más incertidumbre» por parte de las administraciones. «Solo queremos que nos devuelvan lo que lo que estropeó el agua, nada más», cierra esta vecina sin saber qué pasará el próximo invierno.