Ribadavia se prepara para honrar a la Virgen del Portal, Patrona de O Ribeiro

Ribadavia se prepara para celebrar, entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre, los cultos y fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen del Portal, Patrona de O Ribeiro. El programa tendrá su jornada central el martes 8 de septiembre, festividad de la Virgen, con la tradicional procesión por las calles de la villa, la Misa Solemne y la ofrenda de la comarca de O Ribeiro a su Patrona, que este año correrá a cargo del Ayuntamiento de Carballeda de Avia.

Ese día habrá misas a las 8:00, 9:00, 10:00 y 20:00 horas en la iglesia de Santo Domingo. A las 10:30 horas comenzará la solemne procesión de la Virgen del Portal, acompañada por las autoridades de la comarca de O Ribeiro.

Durante el recorrido, la comitiva pasará por la tradicional alfombra floral confeccionada por la Asociación de Mulleres Rurais de Ribadavia, que este año reproducirá con flores el escudo del Concello de Carballeda de Avia, municipio encargado de realizar la ofrenda a la Patrona.

A las 12:00 horas se celebrará la Misa Solemne, presidida por el obispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos Montanet. Durante la celebración tendrá lugar la tradicional Ofrenda de la comarca de O Ribeiro a su Patrona, a cargo este año del Ayuntamiento de Carballeda de Avia.

Novena

Los cultos comenzarán este domingo 30 de agosto. A las 9:30 horas se celebrará la Santa Misa en el Santuario de la Virgen del Portal y, a las 10:30 horas, tendrá lugar la tradicional procesión de subida de la Virgen desde su Santuario hasta la iglesia parroquial de Santo Domingo, donde permanecerá durante los días de la Novena.

La Novena en honor a la Virgen del Portal se desarrollará del 30 de agosto al 7 de septiembre en Santo Domingo, con celebraciones a las 8:00, 11:00 y 20:00 horas. Los domingos 30 de agosto y 6 de septiembre, las misas serán a las 9:30, 11:00, 12:00 y 20:00 horas.

La Misa de la Novena de las 20:00 horas estará presidida por Jorge Juan Pérez Gallego, párroco de la UAP de O Carballiño y delegado episcopal para la Vida Consagrada.

El programa incluye además varios actos de especial significación. El sábado 5 de septiembre, a las 22:00 horas, se celebrará el tradicional Rosario de Antorchas en el atrio de Santo Domingo. El domingo 6 tendrá lugar la Ofrenda floral de las Madres y el lunes 7, la Ofrenda de los Porteadores y de la Cofradía de la Virgen del Portal.

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Los cultos concluirán el miércoles 9 de septiembre. Ese día habrá misas a las 11:00 y 18:30 horas en la iglesia de Santo Domingo y, a las 19:00 horas, tendrá lugar la procesión de retorno de la Virgen del Portal a su Santuario.