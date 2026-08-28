Elías Salas, emigrante cubano que se dedica a la pintura: «Lo bonito del arte es lo que puedes transmitir»

Elías Salas Hechavarría (Holguín, 1990) se mudó desde Cuba a España y trabaja duro para hacerse un hueco en el mundo del arte que le apasiona: la pintura. Tras haber estudiado durante 3 años la carrera de medicina en su país natal, se vio obligado a empezar de cero y eligió una profesión totalmente diferente.

«A mí siempre me gustó lo que es el arte, el dibujo y la pintura, pero fue a partir del 2018 cuando decidí empezar de nuevo a explorar», explica Salas, «empecé de autodidacta con abstracta, exploré el dutch pouring y un poco de técnica mixta». El año pasado decidió hacer un máster online en una academia de Estados Unidos, en Milan Art Institute, y lo ha terminado hace poco. Se especializó sobre todo en técnica mixta: «Consiste en que empiezo siempre de forma abstracta, un fondo con colores y de forma a veces caótica, y ya luego pues decido meter algunos aspectos figurativos», cuenta, «últimamente, he hecho más temas de animales y lo que es la naturaleza: plantas, aves y animales acuáticos».

El pintor Elías Salas desarrollando una de sus obras. / Brevebretema

Lo que más le gusta de pintar es «la sensación que transmite, el color, la alegría que brinda a los espacios, lo que hace sentir a cada persona... Por ejemplo, el arte abstracto es muy subjetivo, cada persona tiene una interpretación, le transmite una sensación y un sentimiento distinto», asegura, «entonces, desde mi punto de vista, lo bonito del arte es lo que puedes transmitir, y una vez que alguien adquiere una pieza tuya, de determinada manera empieza a formar parte de ese hogar, de esa vida, de esas personas... Porque transmites algo tuyo, algo que ha nacido de ti, y tus sentimientos, tu energía, tu forma de ver las cosas, forma parte de ese entorno nuevo».

Salas comenzó pintando en casa: «en el futuro me planteo tener un pequeño estudio y hacerlo de forma más profesional. Pero tengo uno en las afueras, en la casa del pueblo». Allí realiza sus obras, y tiene como referentes a autores como «Rembrandt, también Van Gogh. De aquí de España, me gustaba mucho Velázquez».

Además, va a tener su propio negocio online, donde la gente podrá adquirir sus cuadros: «La web está casi lista para salir». Se llamará salasarte.com y comenta que «me he decidido por esa propuesta online porque ahora, con lo que es el tema de la globalización, te abre las puertas y ya no existen fronteras ni trabas para poder tener un negocio más exitoso». Aun así, en un futuro le gustaría tener una en formato físico: «que la gente pueda ir y ver, decidir, preguntar, interactuar y que tenga la posibilidad de ir directamente y ver los artículos aparte de verlos a través de la web».

Lugar nuevo, vida nueva

El artista llegó a España huyendo de la situación en la que se encontraba su país, y eligió España porque «en Cuba la mayor parte de la población tiene antecedentes españoles, algunos de mis abuelos lo eran, entonces aquí tenía amistades». Posteriormente, se nacionalizó «por residencia, no a través de familiares, pero sí decidí venir por las raíces que tenemos en común». La transición, relata, fue bastante sencilla: «No fue muy difícil, en realidad, porque compartimos muchas cosas. En tema de cultura, en tema de religión, en tema de comida, aunque hay algunas diferencias, somos bastante compatibles». Tiene claro que «lo que más me chocó fue la forma de interactuar a veces con la gente; aquí en Galicia las personas son muy leales y muy fieles, pero es cierto que son un poquito más cerradas al inicio. Pero en general me acostumbré bastante rápido».

A pesar de que en Cuba estudiaba medicina, no lo echa de menos: «Al principio sí que me planteé volver a empezar y retomar los estudios aquí, pero tenía que empezar desde cero, entonces decidí hacer algo diferente». Allí ya se había planteado dedicarse a la pintura, pero «vivía en una zona rural que quedaba lejos de la ciudad donde se me dificultaba mucho ir a buscar los materiales. Allí las condiciones son complicadas para conseguir cualquier cosa, pero sí que hacía algunas manualidades, algún dibujo...».

El próximo mes de septiembre participará en una exposición colectiva en la Galería Visol, en la calle Santo Domingo: «Es sobre el tema de los gatos, se llama «7 vidas», si no recuerdo mal». En el futuro, aprovechará «si salen nuevas oportunidades» o si no se plantea «alquilar algún local y montar una exposición por mi cuenta». Salas declara que «pienso exponer más adelante con más cosas y temas diversos».