Los vecinos de O Pino siguen a la espera de autobús y a que terminen las obras del túnel

Los vecinos del barrio de O Pino parece que empiezan a ver la luz al final del túnel. Y nunca mejor dicho ya que el susodicho túnel es el de la N-120 que tuvo que ser intervenido a finales de febrero, debido al tren de borrascas de comienzo de este año, para evitar un posible derrumbe.

Desde entonces, los vecinos de O Pino se suman a la lista de barrios ourensanos que se han concentrado para protestar pidiendo soluciones a causa de la problematica situación que dejan las obras y que, cada vez más, parece normalizarse en la ciudad termal.

Según la presidenta de la asociación de vecinos de O Pino, Mary Montero, «las obras van haciéndose poco a poco, como se hacen todas las obras. Pero están trabajando en ellos todos los días y se ven avanzar dentro del ritmo que avanzan las obras».

La presidenta explica que la mayor problemática fue la supresión de la parada de autobús a las puertas del barrio: «nosotros estamos ahí, claro, deseosos porque llevamos desde el mes de febrero sin transporte urbano. Entonces es una cosa que a los vecinos les pesa. Ahora empieza a llover, ahora empiezan los coles, ahora empieza la vida», asevera Montero, «Y la vida necesita un autobús urbano que funcione. Y respecto a eso, el Concello sigue sin dar ningún tipo de solución».

La presidenta relata que la respuesta del Concello de Ourense fue pasarle la bola al gobierno central, achacar las culpas de la gestión al minsiterio de Fomento y que «nos puso un autobús de pega para convencernos y ponernos la miel en la boca durante 15 días. Lo quitó porque dijo que no había gente y punto, pelota».

Sin embargo en la jornada de este jueves, el avance de la obra parecía evidente, arrojando algo de esperanza a volver a tener un transporte público del que depende todo un barrio.

Los operarios, distribuídos en dos grupos, aquellos trabajadores de la Dirección General de Carreteras del Estado de un lado y, del otro, dos obreros de la empresa Extraco.

Según los empleados de Extraco, la jornada se enfocó en retirar los restos de material granular y su retirada definitiva para que la situación de la calzada no empeorase debido a las precipitaciones. Al tratarse de una empresa subcontratada, no pudieron adelantar mucho más sobre cuál será el paso consiguiente, si bien dedujeron que la semana que viene, dicho carril comenzará con las labores apropiadas para la preparación del firme y poner el aglomerado asfáltico.

Del otro lado, en el interior del propio paso inferior, aseguraron que el muro del túnel, aquella gran amenaza por derrumbe meses atrás ya está completamente reparado. Por lo que que se espera acabar pronto con el resto de las inmediaciones del túnel para que los usuarios, tanto de O Pino como de Ourense, puedan volver a hacer uso del mismo.

Así, los operarios se encontraban instalando las vallas de retención y seguridad en la parte superior del túnel, finalizando la primera línea de un lado y confirmando que continuarán con el otro durante la jornada de mañana por la mañana. Una labor que no se verá afectada por las lluvias y que, aún sin plazo, esperan rematar pronto.