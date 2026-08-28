Ourense registra 38.530 nuevos contratos hasta julio, su mejor dato desde 2021

2026 está dejando, por el momento, buenas noticias para la empleabilidad en Ourense. Según revelan los últimos datos del IGE, entre enero y julio de este año se han formalizado un total de 38.530 nuevos contratos a residentes en la provincia, lo que supone un considerable aumento respecto a los 33.779 que se llegaron a firmar durante este mismo tramo en 2025. Tras cuatro años de contratación contenida, con tres descensos de las cifras, la región firma su mejor dato enero-julio desde 2021, cuando se alcanzó la barrera de los 40.000 contratos iniciales.

Ourense mejora la contratación, pero sigue lejos de la prepandemia

Sin embargo, si se comparan las estadísticas con el histórico, los datos dejan de ser tan positivos: el aumento de este último año sigue muy descolgado de las cifras previas a la pandemia, cuando la barrera a superar era más bien la del medio centenar de miles de contratos formalizados. De 2017 a 2019, la provincia registró más de 40.000 nuevos contratos entre enero y julio, un ascenso que llegó a su pico en el último de estos años, con 49.463. La provincia parecía encaminada a alcanzar ese tope tras registrar solo aumentos desde que se tienen registros, en 2013, pero el estallido del COVID-19 frenó en seco las nuevas contrataciones. 2020 cerró julio con 33.138 acuerdos firmados en sus primeros siete meses y, aunque la evolución se recuperó tímidamente en 2021, el impacto de la reforma laboral volvió a bajar los índices para 2022, haciendo que desde entonces no se hayan podido alcanzar los 40.000 contratos. De hecho, los registros de 2023, 2024 y 2025 entre enero y julio son tres de los seis peores de toda la serie histórica, solo por encima del año de la pandemia y de 2013 y 2014, con los últimos coletazos de la crisis financiera.

Este año, aunque los índices de contratación son mejores que en 2025 también mes por mes, la llegada de la época estival ha provocado los mayores aumentos: de los 4.751 contratos de más respecto al año anterior, prácticamente la mitad —2.345— se firmaron en junio y julio, que aportaron cada uno más de 7.000 nuevas relaciones laborales, mientras que los datos de enero a mayo se sitúan alrededor de las 5.000. Ha sido precisamente el último mes del que se tienen datos el que más ha crecido, con un 27,4% más de contratos respecto a julio de 2025.

Los servicios impulsan el empleo en la provincia

En cuanto a la rama de actividad, el sector servicios —donde también se incluyen educación, administración pública o comunicaciones— se distancia como principal empleador de la provincia: tres de cada cuatro contratos que se han firmado en lo que llevamos de 2026 han sido en este sector. Además, del incremento de contratos que se produjo de 2025 a 2026, el 81,7% procede de esta área, por lo que los servicios tanto capitalizan como impulsan la empleabilidad en Ourense. A bastante distancia, el segundo mayor empleador fue la industria, con 6.151 nuevos contratos entre enero y julio, a la que sigue en tercera posición la construcción, con 1.681 contratos firmados. El sector primario es el menor empleador de la región, pero, por el contrario, es el que más crece interanualmente: ganaderos y labregos han formalizado 300 contratos más entre enero y julio de 2026 que durante este mismo tramo en 2025, marcando un aumento del 28,2%.

Eso sí, aunque la reforma laboral de 2022 ha reducido el número de contratos firmados, también ha producido una significativa mejora en la estabilidad de los empleados. En lo que llevamos de 2026 se formalizaron 12.247 contratos indefinidos en la provincia, un 26,6% más que en el mismo tramo de 2025, mientras que los temporales crecieron un 10,4%. Este avance ha elevado el peso de los acuerdos estables del 33% al 36,1% del total, su mayor proporción de toda la serie comparable. La mejora se mantiene incluso con la llegada del verano: en julio se rubricaron 2.220 contratos indefinidos, un 25,4% más que un año antes y el mayor número registrado para este mes desde que comienza la serie, en 2013. La temporalidad continúa siendo mayoritaria, pero pierde terreno frente a una contratación fija que gana peso y crece a un ritmo notablemente superior.

Más contratos para mayores de 55 años

La contratación ourensana no solo crece en número, sino que también deja un cambio cada vez más visible en el perfil de quienes acceden a un empleo: los mayores de 55 años son el grupo que más aumenta en 2026. Entre febrero y julio se formalizaron 3.534 contratos a trabajadores de esta franja de edad, frente a los 2.665 del mismo periodo de 2025, lo que supone un crecimiento del 32,6%, muy por encima del 18% registrado entre los menores de 35 años y del 9,4% de quienes tienen entre 35 y 54. Su peso sobre el total también alcanza un máximo de la serie comparable, al pasar del 9,1% al 10,4%, de forma que ya más de uno de cada diez nuevos contratos corresponde a un trabajador de 55 años o más. El fenómeno alcanzó su punto álgido en junio, cuando se rubricaron 875 acuerdos laborales con personas de esta edad, el mayor dato mensual registrado desde que comienza la serie, en 2013, y muy por encima del anterior máximo, los 646 de julio de 2018.

Por su parte, el nivel formativo de los contratados también deja algunos cambios: quienes cuentan con estudios primarios suman 11.650 contratos entre enero y julio, un 22,8% más que el año pasado, y alcanzan un peso récord del 30,2%. Los titulados con estudios secundarios siguen siendo mayoría, con 19.572 contratos, aunque su avance se limita al 8% y su cuota baja hasta el 50,8%, la menor de la serie. Mientras, los trabajadores con estudios superiores crecen al mismo ritmo que el conjunto, un 14,1%, y mantienen prácticamente intacto su peso, en torno al 16%.