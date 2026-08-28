Un motorista desobedece a la Policía Local de Ourense y termina detenido

Agentes de la Policía Local de Ourense detuvieron durante la noche del jueves a un motorista después de que, presuntamente, desatendiese las indicaciones de los agentes y continuase circulando por distintas calles de la ciudad.

La actuación, según trasladan desde el propio consistorio municipal, se inició alrededor de las 22.15 horas, cuando una patrulla observó una motocicleta en la que viajaban dos personas y «cuya conducción llamó la atención de los agentes». Tras requerir al conductor para que detuviese la marcha, este habría hecho caso omiso de las indicaciones y continuado la circulación, por lo que los policías iniciaron su seguimiento.

El vehículo fue finalmente interceptado, pidiendo los policías que se identificasen tanto el conductor como su acompañante. Según las diligencias policiales, el conductor habría mostrado resistencia durante el proceso de identificación, por lo que los funcionarios «tuvieron que adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos para las personas que se encontraban en el lugar».

Durante la intervención, localizaron además varios envoltorios que «contenían sustancias de distinta apariencia», aunque el concello traslada que «su naturaleza y composición deberán ser determinadas mediante los correspondientes análisis periciales».

Por todos estos hechos, el conductor fue sometido a una prueba indiciaria para detectar la presencia de drogas y dio positivo en drogas, pendiente de confirmación por el laboratorio competente. Asimismo, los policías tramitaron también las correspondientes denuncias administrativas por las conductas observadas.

Los envoltorios y las sustancias incautadas, pendientes de ser analizadas. / FDV

Tras recibir asistencia sanitaria, el detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional. Tanto él como los efectos intervenidos y las diligencias practicadas quedaron a disposición de este cuerpo policial para continuar con las actuaciones.

Desde el consistorio ensalzan «la capacidad de reacción, la profesionalidad y la prudencia» de los policías locales involucrados, así como la coordinación mantenida con la Policía Nacional, porque, según trasladan en un comunicado, «la intervención permitió controlar una situación potencialmente peligrosa para la seguridad vial».