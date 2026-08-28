Las lluvias de agosto frenan la venta de helados en Ourense: «Se sigue vendiendo, pero no tanto»

Las lluvias de esta semana han afectado a los comercios ourensanos, llevando a un descenso general de clientes y turistas. Las heladerías de la zona han sido unas de las grandes afligidas, ya que funcionan mucho mejor con los días calurosos.

Eva López, empleada en la tienda Lambetadas, ha notado este descenso en la venta de helados: «Yo estoy por las mañanas y por las mañanas se vende lo justo. Pero por las tardes se sigue vendiendo, aunque evidentemente no tanto», y matiza «se nota más en granizados que en helados».

Nota que en verano la gente toma muchos más helados que en invierno: «Muchísimos más, aunque claro, por épocas. La primera quincena de agosto no hay nadie, como siempre. Pero en junio y julio, muy bien». A pesar de que llegue septiembre, aún esperan mantenerse: «Como empieza el colegio, el movimiento vuelve a ser divertido. Luego en octubre y noviembre ya decae muchísimo, se nota un montón. Pero en septiembre todavía funciona muy bien», asegura.

Una trabajadora de Lambetadas. / Iñaki Osorio

Entre los sabores, los favoritos son «los clásicos: chocolate, vainilla y fresa. Y quizá más diferente, pues el mango con maracuyá es el que más movemos». Además, hay preferencia por el formato tarrina frente al de cucurucho: «cuando hace mucho, mucho calor, la gente tira más por la tarrina para que no se le derrita tanto en las manos», y en lo referente al tamaño optan por «el mediano porque es el más básico, el estándar. Cuando no nos dicen ninguno, también es el que nosotros cogemos». Afirma que la variedad en el negocio es amplia: «Tenemos por bolas: una bola, dos, tres, cuatro, cinco o las que quieras. También tarrina de litro, de medio litro... trabajamos de todo».

Por su parte, a Maricarmen Seguín, encargada de la Iogurladería Praza Maior, no le han afectado estos días de lluvia: «Aquí se mantiene». Declara que «llevamos la línea del año pasado, igual un poquito más, pero normal» y sobre el final de verano dice que «todos los años septiembre es muy bueno, a ver este año».

Maricarmen Seguín y dos empleados en la Iogurladería Praza Maior. / Iñaki Osorio

Seguín destaca que «aquí el favorito es el yogur natural, que lo hacemos aquí. Es muy bueno y sale muchísimo». Añade que «es un producto que no lleva ningún conservante ni colorante, se hace el propio día, es muy fresco y a la gente le gusta mucho». Habitualmente, cuanto mayor tamaño es el tamaño del yogur, más toppings le puedes poner. Sin embargo, asegura Seguín, «la gente prefiere el pequeño y el mediano, porque hay opción de ponerle al pequeño dos o tres toppings. Se les cobra cincuenta céntimos más y no tienen por qué llevar el grande».

Continúan las lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé lluvias el próximo viernes 28 de agosto hasta las 18 horas y máximas de 25 grados. El sábado 29 se mantienen las temperaturas aunque apenas hay probabilidad de lluvia. El siguiente domingo 30 regresan con un 90% en el intervalo de las 00:00h a las 12:00h y de 35% desde las 12:00h hasta las 23:59h, aunque habrá un aumento de las temperaturas que alcanzarán los 27 grados. La semana siguiente, Ourense regresará a su habitual calor con temperaturas de 28 y 30 grados y cielos totalmente despejados.