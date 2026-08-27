Hecho con mimo de la vitrina a la mesa

Hace 12 años que Marta Sabucedo prepara junto a su equipo y su marido Lito decenas de comidas al día que cualquiera puede ir a recoger a su local «Asador Grill Zamora 99».

Para ello, solo hace falta una llamada o, incluso menos, un mensaje a través de WhatsApp para poder escoger y encargar entre las numerosas opciones de su carta. «Hacemos pollo asado entero, medio, troceado, como tú lo quieras. Todo lo que son asados, los asados típicos, por decirlo así, tenemos los codillos, costillas, los chorizos, los criollos, los muslos, las milanesas, las croquetas, Y luego también tenemos comida», relata Marta.

No trabajan con empresas de reparto a domicilio, sus productos son hechos al día y salen del escaparate de la vitrina a la mesa, excepto los pollos y las empanadillas que les encargan algunos bares por las mañanas. «Nuestro punto es hacer la comida de casa, la que tú haces en casa», zanja Marta.

Un día normal y corriente entre semana este local vende, como mínimo, unos 40 o 50 pollos asados. Cifra que se dispara durante los fines de semana o festivos hasta los 100 o incluso 150, además de los menús a precio económico que suponen, aproximadamente, un kilo de comida en total.

«Las pastas, los arroces, todo eso se deja como en un restaurante. Se deja cocido, luego se hacen los fondos, van a enfriarse y luego se exponen», explica Marta, «las comidas se exponen al frío, luegoen cacharros para el microondas y los asados están todos en vitrina de calor. Y a las 2 y media es cuando se empiezan a cocer las verduras, las verduras para el día siguiente».

La hostelera concreta que no reutilizan cosas de un día para otro y que si bien es cierto que les sobra comida pero este excedente no les supone una pérdida ya que se destina tanto a Cáritas como a los enviados desde la parroquia vecina de San Pío X, también en Mariñamansa.

El local Asador Grill Zamora 99 en la misma avenida homónima realiza encargos y comida casera para llevar. / Iñaki Osorio

Así, Marta confía en su modelo de negocio. Sabe cómo hacer un buen pollo asado ya que cuenta con mucha experiencia fuera de los 12 años que lleva cocinando en Asador Grill Zamora 99, pero sabe además lo que demandan sus clientes. Es uno de esos locales en los que la gente se tutea o hasta se despiden cuando se van de vacaciones.

Es por ello que el mes de agosto no es fácil para este tipo de locales. En muchos sentidos. «Mal no, nos podemos quejar, pero... Flojo, sí. Porque para nosotros la cuesta en enero nunca la tuvimos, la cuesta es ahora y un poco en septiembre», comenta Marta.

El hecho de que muchos ourensanos ubiquen sus vacaciones en agosto les pasa factura aunque el local pueda mantenerse. Lo mismo a principios de septiembre con la vuelta al cole y esa «resaca económica» que produce el gasto durante las vacaciones.

Situación un tanto similar sucede en «La Cazuela», de Paula Monteira. «La segunda quincena suele ser flojita», admite, «Pero por eso, porque la gente no está, porque se van de vacaciones y así. La verdad es que mucha gente viene a despedirse».

Ella también cuenta con un sistema de comidas caseras hechas al día que lleva funcionando 32 años, normal que los habituales pasen a despedirse hasta la próxima temporada en este local que prepara más de 40 bandejas al día para exponer en su vitrina en la rúa Bedoya, en el centro de Ourense, y atender a más de cien personas por jornada.

Desde su entrada a las 5.00 horas de la madrugada, hasta las 10.00 horas que abre el público, Paula también se dedica a cocinar todos esos platos de forma casera para llenar el estómago de sus clientes cuyo precio va al peso. A excepción de los platos que salen siempre, también tiene menús a escoger.

«Son dos menús que tenemos todos los días, tenemos uno de carne. y otro de pescado. Es plato único, un plato individual.Por ejemplo, este martes hubo mereluza en salsa verde con patata cocida. Que es un filete grande de merluzay debajo la patata. Y después hubo lacón asado con patatas fritas y pimiento asado», mientras que para hoy miércoles «el menú será de merluza a la romana y costilla asada. Todos los días cambia», dice Paula, quien asegura que pese a la lluvia, fueron «buenos días»· para el local.

Uno de los pocos sectores donde el clima de estos días no ha afectado de forma directa a su clientela, especialmente a la habitual. Al contrario, admiten que el calor es el que baja las ventas y, sobre todo, el que precisa mayor esfuerzo. No todo el mundo vale para cocinar o estar cerca de un horno en un espacio que puede alcanzar «hasta los 46 grados» para que, con todo el cariño y esfuerzo, quienes lo deseen puedan tener su plato casero preparado en la mesa de su casa, sin tener que mancharse las manos.